‘Queremos que se respete el debido proceso y el derecho al trabajo’

Luego de manifestarse a través de un comunicado, Atlético Nacional en cabeza de su presidente Emilio Gutiérrez habló este miércoles en rueda de prensa virtual sobre los temas referentes a la imposibilidad de inscribir nuevos jugadores en la Dimayor de cara a la Liga II-2021 que comenzará este domingo contra Envigado en condición de visitante.



"Queremos acompañar de una manera más cercana, el comunicado que manifestamos ayer. Quiero responder tres preguntas: 1. Entender la justicia en el deporte 2. Entender el caso y 3. cómo estamos ahora", detalló el señor Gutiérrez.

Para resolver estos temas, el dirigente comenzó con la primera pregunta. "La FIFA tiene unos estatutos que pide un orden para administrar la justicia. Según el artículo 57 de los estatutos FIFA, dicen que ‘La FIFA reconocerá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausana (Suiza) a la hora de resolver disputas entre la FIFA y las federaciones miembros, las confederaciones, las ligas, los clubes, los jugadores, los oficiales, los intermediarios y los agentes organizadores de partidos con licencia’. entendemos la decisión del TAS fue la máxima y parece que la Federación Colombiana de Fútbol y Cortuluá quieren tomar otro camino".



Sobre lo segundo, "Fernando Uribe llegó a Nacional en 2012, se firmó un documento aparte con la intención de venderlo en una cifra cercana a los 10 millones de dólares, pero una cosa es la intención y otra que pueda suceder. Nacional no controla el mercado, fue una venta que no sucedió y Cortuluá reclama con ese documento a la Federación Colombiana de Fútbol, donde le dan la razón. "Luego vamos al TAS, donde ellos resolvieron que Nacional debe pagar 150.000 dólares y no los 5 millones que pretende Cortuluá. Cuando Uribe se fue a Millonarios, se negoció un intercambio de jugadores y ahí es donde aparecen los 150.000, porque obedecen a la llegada de Harrison Otálvaro y el TAS tasó ese préstamo por 300.000 dólares, lo cual debe darle la mitad al Cortuluá".



Además, sobre cómo está el caso, Gutiérrez detalló que "Cortuluá decide ir a la justicia ordinaria en Suiza. El tribunal suizo decide anular el laudo del TAS y volvemos a este problema. Queremos que se defienda nuestro debido proceso y el derecho al trabajo, reconocemos al TAS como el ente de la justicia del deporte. Si la Federación Colombiana de Fútbol y Cortuluá fueron a la justicia ordinaria, lo haremos, pero mientras el caso no se resuelva, los jugadores tienen derecho a trabajar".



Luego de esta exposición, el dirigente verdolaga indicó que "por el camino que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol quiera recorrer, queremos que se respete el debido proceso y el derecho al trabajo de los jugadores. Si vamos a la parte de FIFA ya se juzgó y Nacional ya pagó lo que correspondía, si es en la justicia ordinaria, como aún no se define, deben dejar trabajar a los jugadores. Esto tiene dos partes, la FIFA dice que el TAS es el máximo organismo en el deporte. Es el Cortuluá quien decide ir a la justicia ordinaria para demandar al TAS".



Este mismo miércoles se conoció que el jugador Ruyeri Blanco instauró una acción de tutela contra la Dimayor y la Federación, en la que reclama su derecho a trabajar, tutela que fue recibida en un juzgado de Rionegro Antioquia, como él, otros jugadores que no han podido registrarse podrían tomar ese camino, a lo que el presidente Gutiérrez comentó que "cada jugador está en su derecho de hacer valer sus derechos fundamentales. Nosotros estaremos acompañando a cada uno de ellos. Fue una decisión personal, nosotros apoyaremos para que hagan valer sus derechos".



En cuanto a tomar alguna acción similar por parte del club, el directivo señaló que "en este momento estamos paso a paso en la lectura de la situación, primero queremos que la Dimayor y la



FCF reconsideren la decisión en poder inscribir a los jugadores. En estos momentos no vemos otra salida que reconozcan el derecho de los jugadores a trabajar y los podamos inscribir".



Finalmente, sobre el fútbol femenino, campeonato que inició el pasado fin de semana y donde Nacional pudo registrar a sus jugadoras, entre las cuales hay 15 nuevas (entre refuerzos y jugadoras de la cantera), el presidente comentó que "nosotros recibimos el comunicado el lunes en la mañana, cinco minutos antes de abrirse la ventana de pases para la Liga masculina. Desconozco si hubiese afectado el fútbol femenino".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8