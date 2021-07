La historia de un meme

Es ver whatsapp y revisar las redes sociales en este mes y todo empieza a caminar solo: “el 4 de julio” y sale Julio Iglesias montado en un Renault 4. O si el calendario de este mes, al designar el 12, la imagen y el texto hace que sea imposible no reir porque dice “2 CD julio” con la respectiva imagen de los dos discos compactos con Julio Iglesias de portada. El cantante, de un día para otro, se volvió meme.





¿De dónde salen tantos memes? Hace ya un tiempo, la Revista Hola lo interrogó al cantante español sobre el asunto y el tipo se lo tomó con humor: palabras más, palabras menos, comentó que le por lo general le causaban gracia, aunque no le gustaban aquellos que tenían contenido ofensivo. Como en su canción “A veces tú, a veces yo”:





A veces sí, a veces no



Lo dices tú, lo digo yo



Palabras sin ningún valor



Pequeñas cosas del amor



Pero antes de su metamorfosis de cantante a meme, hay fotos de su juventud, cuando su sueño era quitarles el puesto a Araquistain, José Vicente Train y el argentino Rogelio Domínguez, los arqueros de ese entonces con los que contaba el Real Madrid pero no hay mucho dato en torno a su debut en el primer equipo. De hecho, tras revisar las formaciones en Liga del Real Madrid en los torneos 1961/1962 y 1962/1963 -tiempo en el que se estima que jugó algunos minutos con los blancos- no hay muchos datos. El caso es que sin mayor pretensión que la de poder atajar y transformarse en leyenda, esperó para que su sueño se cumpliera: ser futbolista profesional.



Pero pasan cosas que cambian el destino: difícil quitarle la sonrisa a Iglesias, incluso en aquella foto en la que posa juvenil al lado de un flamante Renault Caravelle y que aparece en tantas páginas de internet. En un automóvil chocó contra un árbol con algunos amigos y empezó un tormento que estuvo a punto de dejarlo en silla de ruedas. Y ahí el sueño se acabó. De hecho, como él mismo lo dice, terminó transformado en cantante porque un enfermero, Eladio Magdaleno, le regaló una guitarra en pleno proceso de recuperación de aquel accidente. La idea era que ejercitara los dedos.



Así lo contó a la periodista Daniela Aguinsky: “Me dieron una guitarra y con ella compuse “La vida sigue igual”, un pequeño himno sobre la vida tras ver pasar la muerte. Sales de ella y dices: “siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar”.



Es el resumen de la vida de un hombre que ha vendido cerca de 300 millones de discos, que ha hecho 80 álbumes y que dicen, estuvo en el lecho de tres mil mujeres y que además, nunca tuvo que soportar que Florentino Pérez hablara mal de él.



Es la historia de un meme.