Griezmann tiene a FC Barcelona en su mano: lo complacen o Messi se va

Desde FC Barcelona se da como un hecho que Lionel Messi renovará, reducirá drásticamente su salario y será por varios años más el capitán del barco. Pero no es tan fácil: alguien debe pagar el precio. Y el elegido es Antoine Griezmann.

El equipo catalán necesita reducir no solo la mensualidad de Messi sino, especialmente, la carga salarial que representan varios de los jugadores más caros del planeta. Si no hay salidas será imposible que renueve el argentino, tal como ha advertido Javier Tebas, presidente de LaLiga.



Es muy bien sabido que el costoso fichaje de Griezmann no ha salido bien y él mismo sabe que con la llegada de Sergio Agüero seguirá perdiendo continuidad. Entiende las condiciones pero tiene sus propios intereses: solo accederá a irse si es para regresar al Atlético de Madrid. ¡Nada menos! Vale decir que salió de allí en los peores términos, pagando él mismo los 120 millones de euros de la cláusula para obligar el traspaso, haciendo valer su opinión.



¿Es posible un regreso así? ¡Claro! El Atlético llevaría semanas ofreciendo jugadores en un posible canje para facilitar el regreso de un hombre al que considera clave, aún con Luis Suárez en la plantilla.



"El Barça aceptaría a regañadientes un trueque con Saúl Ñíguez, pero entienden que el Atlético debería abonar. al menos unos 15 millones de euros para que la operación pudiera llevarse a cabo por la diferencia de tasación de los dos futbolistas... No es el tipo de centrocampista que al Barça le encaje al cien por cien, pero podría ser la única alternativa para sacarse de encima a un Griezmann que estaría bloqueando cualquier otra opción de salida", explicó el diario Sport.



Sería la única manera de anunciar, por fin, la renovación de Messi, que ya estaría acordada al cien por ciento. Quién diría que Griezmann sería tan complejo al llegar y al salir...