Nacional alista lo mejor de su nómina para enfrentar a La Equidad

Sobre las 10 de la mañana de este jueves, Atlético Nacional realizó una nueva sesión de trabajos pensando en el partido de este domingo a las 4 de la tarde contra La Equidad, por la última fecha de la fase todos contra todos en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas se encuentran en el noveno lugar de la tabla con 29 puntos y una diferencia de gol de seis, depende de una victoria para instalarse entre los ocho y Paulo Autuori dispondrá de gran parte del plantel para este encuentro.

Álvaro Angulo fue operado con éxito de su rodilla derecha, el jugador se encuentra en recuperación, al igual que Jhon Duque. Estos son los dos únicos jugadores que no estarían disponibles para el entrenador brasileño.



René Higuita y Francisco Maturana estuvieron en la sesión de trabajo. Probablemente, no logren estar en la fase final del campeonato, debido a que ambos viajarán a Catar para presenciar el Mundial, ambos son personajes ilustres de FIFA.



En cuanto a las novedades, Sebastián Gómez estuvo presente en la práctica sin problemas, después del golpe sufrido en el ojo, contra Deportivo Pereira. Luego de varios estudios, no presentó lesión.



Trabajos de desmarques, asocio, pared y pases precisos, labores tácticas, intensidad, definición, algunos de los componentes de la práctica del equipo. En conferencia de prensa, Paulo Autuori destacó la labor de varios juveniles y a partir de la próxima semana el brasileño realizará trabajos específicos dos veces por semana con ellos y con los entrenadores de las categorías inferiores, el estratega busca que se asimile su idea y propuesta de juego.



“Estoy muy contento de los jugadores jóvenes, hay mucha calidad. Desarrollamos un programa, donde durante dos días de la semana, en la tarde, los jóvenes van a estar entrenando con nosotros en trabajos específicos, respetando la carga de trabajo. Hay que entender que están en desarrollo. Serán entrenamientos en cancha, videos, y que se puedan contribuir a un desarrollo acelerado, también tendremos en cuenta a los entrenadores de las categorías menores, creemos en ellos y confiamos en que pueden aportar a la institución, como la institución los respalda”, remarcó.



Nacional entrenará viernes y sábado, donde definirán los 18 jugadores convocados para afrontar este encuentro definitivo para las aspiraciones de los verdolagas. Hay un buen movimiento de boletería y se espera un buen marco en el Atanasio, la tarde del domingo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8