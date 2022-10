Valderrama apuntó a los responsables del momento de Millonarios

Millonarios entró en momento delicado. La derrota contra Medellín, pese a seguir en los ocho clasificados, los deja en la cuerda floja, pese a depender de ellos mismos. El momento deportivo está lejano de lo mostrado al inicio de campeonato.



Las siete jornadas sin ganar les pesan, dejando a un lado la ventaja que tenían a mitad de campeonato, donde la clasificación parecía totalmente ratificada. Ahora, necesitarán una victoria contra Alianza, para llegar a cuadrangulares.



.@PibeValderramaP "Algo hay entre los jugadores ¡Que digan porque se van a quedar eliminados!". pic.twitter.com/sSXBwnaIan — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) October 27, 2022

Carlos Valderrama, legendario jugador de Colombia, se refirió al momento que vive el embajador, apuntando directamente a los futbolistas “No es de Gamero, qué le pasa los jugadores, iban de primeros y ahora son siete partidos sin ganar. Pregúntele a ellos qué sucede, algo debe hacer. Cuál es el cuento ¿Hubo cambio de técnico? ¿Cuánto duraron parados? ¿80 años? No han parado nada. Algo hay entre los jugadores que pasó, que lo digan, porque se van a quedar eliminados. Ellos saben, no es posible que lleve siete partidos que no jueguen bien y pierda. Dependen de ellos mismos, pero pueden quedarse fuera”.