¿Se va o se queda? Fernando Jaramillo habla de su futuro en Dimayor

Dimayor tuvo una esperada asamblea en la que se discutieron temas viales para el futuro del fútbol colombiano, empezando por el de su presidente, Fernando Jaramillo.

¿Se irá, como dijo en otra reunión en septiembre pasado, o se quedará? Lo contó el propio dirigente en charla con Caracol Radio Hoy por hoy: "Es una decisión de los clubes, hay que tener en cuenta que esto tiene que ser un trabajo colectivo, no de una persona y esto es una institución, hay que respetar la institucionalidad y hay que respetar la voluntad de los clubes, que sean una mayoría, y que pueda unir y no dividir. Yo creo que si eso se logra es decisión de ellos”, dijo.



“Ellos (los presidentes) piensan en lo mejor para el fútbol, lo mejor para su negocio y lo mejor es transparencia. Lo mejor es que todo esté claro, lo mejor es que las decisiones se tomen con base en los mejores intereses para una colectividad y no para individuos”, añadió, sin dejar nada claro sobre su permanencia en el cargo.



Sobre la polémica con los equipos grandes y los chicos y lo que les corresponde en los ingresos, Jaramillo explicó: "Eso está inventado a nivel mundial y en diferentes Ligas. Hay equipos que producen más audiencias, que tienen un historial muy importante, que son parte esencial del negocio y esa es la pretensión de esos clubes, que esos recursos de alguna manera se repartan equitativamente con respecto a esa cantidad de audiencia que producen. Definitivamente hay que proteger los intereses de todos, hay derechos adquiridos que debemos reconocer, decirle a un club que va a recibir menos dineros no es posible y por eso es un paso primordial ampliar la gama de ingreso, es decir, que tengan más ingreso por televisión, y una vez que eso se dé, que la torta sea más grande, repartir ese pedazo de la torta de una manera diferente”.



Antes de perder apoyo de los chicos precisó: “esos clubes pequeños hacen un esfuerzo inmenso para mantener una nómina, porque no tienen los esfuerzos de los clubes grandes, porque son indispensables para la competencia, los clubes históricos y grandes no existirían sin esos clubes pequeños, hay que mantenerlos en competencia”.



Finalmente, del fútbol femenino comentó: “estamos en un punto del fútbol femenino muy alto, eso nos lo han demostrado las clasificaciones de los Mundiales, Olímpicos, el subcampeonato de la Copa América, las semifinalistas de la Copa Libertadores y tenemos Copa Libertadores como anfitriones. Tenemos Liga femenina desde enero hasta agosto del próximo año. Mi llamado es a que la empresa privada apoye al fútbol femenino, la gran noticia es que esa Liga está confirmada, no sabemos cuántos equipos van a jugar”,