¿Se arrepintió? Así es giro en futuro de Fernando Jaramillo en Dimayor

La Asamblea de la Dimayor tiene varios puntos en la agenda: se discute un posible cambio de estatutos, el futuro de la Liga Femenina, el sistema del campeonato en 2023 y se hace frente a asuntos que han ido apareciendo sin pensar, como el futuro del presidente Fernando Jaramillo.

Primero, el detalle no menor: ¿acaso en la asamblea extraordinaria del pasado mes de septiembre no se confirmó que el dirigente daría un paso al costado al final de la actual temporada? ¿Qué cambió?



El tema se discutió el pasado 8 de septiembre y la situación parecía clara: Jaramillo habría decidido alejarse del cargo tras quedarse sin el apoyo de las mayorías y habría planteado que llegaría hasta diciembre, aunque algunos de los presidentes de clubes que le retiraron apoyo preferían que fuera el 30 de noviembre, el día de la final de la Liga Betplay II 2022. Lo cierto es que para 2023 el cargo estaría vacante.



La salida de la dirigencia deportiva de Vladimir Cantor y una creciente falta de respaldo, que empezó con 5 o 6 opositores pero que ahora ya iría en 16, haría que la gobernabilidad quedara en entredicho.



¿Qué pasó entonces? Que mientras se discuten asuntos vitales en el futuro de Dimayor, Jaramillo habría tomado un segundo aire y estaría buscando más apoyos para reducir la oposición a una minoría, como ocurría al comienzo de su mandato, apoyado en equipos poderosos como Millonarios o Atlético Nacional, pero en contra de otros no despreciables como Atlético Junior o América de Cali. La cosecha de votos entre los llamados 'chicos' podría hacer la diferencia. Este medio quiso confirmar la información con Fernando Jaramillo pero no respondió mensajes.



¿Qué hizo que el directivo cambiara de opinión? Ahora que está al frente de cambios trascendentales en los estatutos para promover un cambio e formato del campeonato, a un solo torneo en el año, siente que debe seguir. FUTBOLRED consultó fuentes que comentaron que los propios opositores equivocaron su estrategia, pues el final del ciclo pudo hacerse mediante un pago de indemnización, como ocurrió con Jorge Enrique Vélez, su antecesor, pero ahora la pelea se daría voto a voto en los pocos días que quedan para la discusión de los temas vitales en la Asamblea.



Lo cierto es que ese polémico cambio de estatutos podría ser la diferencia entre seguir o irse con una lista de tareas pendientes. No deja de ser polémico que sea Gorka Villar, abogado y ex asesor de Conmebol, quien fuera detenido en 2017 junto a su padre, Ángel María Villar, ex hombre fuerte del fútbol en España, y ahora esté libre gracias al pago de una millonaria fianza, tras enfrentar cargos por corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida y administración desleal, en el marco de la Operación Soule. Es fútbol dirían algunos... y sí, tristemente así es.