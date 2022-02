Cristian Devenish, con experiencia europea lucha un puesto en Nacional

Atlético Nacional terminó en la quinta fecha como escolta del Deportes Tolima, con mucho por mejorar, aunque de visitante le sigue rindiendo. De tres partidos disputados por fuera del Atanasio, ganó dos en plazas complicadas como la de Pasto y Bogotá, mientras que no pasó del empate contra Cortuluá. En casa deberá potenciarse si no quiere perderle pisada a los de arriba y por eso confían en imponerse frente a Alianza Petrolera este viernes en el Atanasio.





Cristian Castro Devenish tiene una gran oportunidad para lucir ese talento y la experiencia que sumó en el fútbol portugués, para hacer dupla con Felipe Aguilar. El zaguero se refirió sobre el canterano verdolaga quien tuvo un paso reciente por Brasil. "A Felipe (Aguilar) le pregunto mucho, en esa parte le aprendo y me queda demostrarlo en cada partido que tenga la oportunidad de jugar con él".



Además, "nosotros venimos trabajando en eso, quizás sólo estamos con Felipe Aguilar, pero cuando se recuperen los demás compañeros, la competencia será muy sana y solo queda asumirlo con seriedad y profesionalismo".



Devenish tuvo que ingresar promediando el primer tiempo en lugar de Juan David Cabal, quien presentó un esguince en su rodilla derecha que lo dejará para un mes de baja aproximadamente. "Estamos muy tristes por la lesión de (Juan David) Cabal, le enviamos nuestra fuerza y tiene nuestro apoyo para su recuperación. Nosotros seguimos trabajando en defensa, mejorando día a día".



En cuanto al próximo rival, Cristian indicó que "Alianza Petrolera es un rival difícil, pero en nuestra casa debemos hacerla respetar. Nos dolió la derrota con Tolima, pero hay que seguir adelante, los rivales que vienen al Atanasio se cierran un poco, pero estamos trabajando para conseguir la victoria".



Sobre su experiencia en Portugal, donde jugó en el FC Vizela y Boavista, Castro Devenish destacó que "en Portugal tuve mucha continuidad, acá no tanto, pero sigo trabajando para consolidarme. Entreno día a día para conseguir esas oportunidades, afianzarme y demostrar mis condiciones. Allá en Portugal quizás se corre mucho más, pero no hay tantas diferencias. Estar acá no es un retroceso, en Colombia también es una Liga importante y solo queda demostrar mis condiciones".



Finalmente, el jugador habló sobre la planificación partido a partido y lo que deberán aplicar en los próximos encuentros. "Vamos paso a paso, partido a partido, sigue Alianza Petrolera, debemos hacernos fuertes, respetar nuestra casa y conseguir el triunfo. En cada entrenamiento trabajamos la salida, la contención y en mi posición, me gusta salir jugando. No en todos los partidos se puede dar, pero es el ADN de Nacional. Hay que intentar y buscar la manera para salir jugando y finalizar bien".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8