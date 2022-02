Las redes no perdonaron al ‘Caballo’: memes por el fallo contra Emelec

Ricardo Márquez no tuvo la mejor noche en el amistoso contra Emelec, pues tuvo una opción clara para anotar, pero la decisión tomada en cancha no fue la mejor, enviando el balón fuera. Las redes sociales no perdonaron la pifia del atacante y los memes no se hicieron esperar.

Dejen a Márquez y a Perlaza en Ecuador. pic.twitter.com/hqZAzKd3iZ — Mariana (@D_Mariana12) February 10, 2022

Te acuerdas de boyero?

Volvió en forma del Caballo Márquez pic.twitter.com/Dnrc92YXoP — Nicolas (@nicoloko14) February 10, 2022

Que horror el partido de Perlaza, Pereira, Rengifo y el Caballo Márquez. pic.twitter.com/KqZt3db9LI — Danii Stone 💙 (@dantsisrojas) February 10, 2022

Si el Burro Márquez opina, no estoy de acuerdo.

Si Márquez habla, ignoro.

Si Márquez piensa, despreció.

Si Márquez escribe, en visto.

Si Márquez tiene 100 haters, yo soy uno de ellos.

Si Márquez tiene 1 hater, soy ese hater.

Si Márquez no tiene haters, es porque ya fallecí. pic.twitter.com/41QglfYZCD — Santiago. (@Saipecito) February 10, 2022