Tres apuntados, un extranjero: baraja de candidatos a DT de Nacional

Con el paso de las horas ya pocos extrañan a Paulo Autuori, quien decidió renunciar a su cargo de entrenador de Atlético Nacional.

No se explicaron las razones y solo se dijo que era "motivos personales", aunque vale decir que siempre enfrentó la la inconformidad de buena parte de la afición con el estilo del juego del equipo, poco definible para muchos y muy defensivo para los más críticos.



¿Quién será su reemplazo? Esa es la cuestión sobre la que ahora se está trabajando a toda marcha en las instalaciones del club.



Lo primero es un descarte. Aunque se hizo tendencia en redes el nombre de Leonel Álvarez, según el diario El Colombiano esa opción no se cristalizará: "el técnico ex-DIM no es considerado como una opción viable por las directivas de Nacional debido a diversas situaciones del pasado. Una de ellas, una demanda que perdieron por el jugador Marlos Moreno del club en el que Leonel era socio".



De esta manera, al sonajero ingresaron tres nombres, dos de ellos colombianos. El primero, nada menos que Reinaldo Rueda, responsable del título de Copa Libertadores en 2016 y quien se encuentra libre tras su salida de la Selección Colombia de mayores, eliminada del Mundial de Catar.



Un segundo opcionado es otro ex DT del verde, Alejandro Restrepo, quien le dio a Deportivo Pereira su primera estrella en Liga Betplay II 2022 y clasificó al equipo a octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Con el club antioqueño ya ganó un título de Copa Colombia.



La primer opción de DT extranjero sería el argentino Lucas Pusineri, quien sonó en el pasado antes del regreso de Autuori, hoy está libre tras salir de Atlético Tucumán y conoce el fútbol colombiano por su paso por Cúcuta y Deportivo Cali.



En todo caso, se buscan más candidatos y se aprovechará que los asistentes de Autuori se quedaron al mando para el inicio de la pretemporada, mientras se analizan más hojas de vida.