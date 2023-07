¿Por qué salió Autuori de Nacional si dio resultados? Números en verde

Una gran sorpresa causó el comunicado oficial de Atlético Nacional confirmando la salida de Paulo Autuori como su entrenador, apenas nueve meses después de su nombramiento.

El brasileño regresó, tras un muy breve paso en 2019, y se dedicó a cumplir uno a uno los objetivos de un contrato que era muy específico: potenció a los jugadores más jóvenes, fue finalista de Liga Betplay I 2023 y la perdió por penaltis, ganó el título de Superliga contra Pereira y puso al equipo en octavos de final de Copa Libertadores.



¿Y entonces por qué se va? La respuesta solo la conoce él si es verdad la versión oficial de su renuncia. Pero si es por rendimiento, su regreso estaba bien encaminado.

​Autuori, además de los logros mencionados, se va con 25 victorias, 24 empates y 25 derrotas, un rendimiento de 52 por ciento. Incluso corrige incluso el desequilibrio de su primer paso por el verde pues se va con 72 goles marcados y 58 recibidos. Y un título, que no es un detalle menor.

Rendimiento Autuori 2023 Foto: Sofascore para Futbolred

Sin embargo, fue su estilo y no sus números lo que nunca llegó a convencer en estos meses al frente del club verdolaga: los hinchas en redes sociales y muchos críticos en medios lo señalaron de ser demasiado defensivo y de no entender bien la historia del equipo más ganador de Colombia, que justamente debe ir a proponer siempre y no, como en la final contra Millonarios hace un par de semanas, a especular.

​Porque de vuelta a los números, es muy distinto lo que ofreció el brasileño esta vez con respecto al primer paso por la casa verde, entre noviembre de 2018 y mayo de 2019. En ese momento su rendimiento fue del 46 por ciento, producto de 10 victorias, 9 empates y 9 derrotas, con 29 goles anotados pero 29 goles recibidos.