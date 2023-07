¿Es turno de Leonel Álvarez en Nacional? Hinchas piden su contratación

Atlético Nacional oficializó este jueves la salida del técnico Paulo Autuori en un comunicado en donde señalan que el estratega ‘dio un paso al costado por motivos personales’ de la dirección de la escuadra verdolaga.



“Debido a motivos personales, el entrenador ha decido dar un paso al costado. Por ahora, estarán dirigiendo de manera interina William Amaral y Caio Mello, quienes se venían desempeñando como asistentes técnicos”, señala la misiva.



Ante esto, en redes sociales, comenzaron a sonar los posibles reemplazantes del brasileño en el banquillo verdolaga y algunos de los nombres que sonaron fue el de Reinaldo Rueda.

No obstante, el que más sonó con fuerza es el de Leonel Álvarez, técnico que actualmente se encuentra libre tras su salida de Cienciano, de Perú, y que en su carrera como técnico no ha tenido la oportunidad de dirigir a Nacional, equipo en que como jugador forjó su leyenda.



Y es que el nombre del entrenador se convirtió en tendencia gracias a los hinchas verdolagas que quieren que el campeón de Copa Libertadores en 1989 sea el próximo técnico del verde de la montaña.



Señores de Nacional, no le paren bolas a la hinchada popular, este sr debe ser el nuevo entrenador: Leonel De Jesús Álvarez. Es el momento de Leonel Álvarez, Leonel pal verde.... Traigan a LEONEL ALVAREZ, Nacional escucha a tu hinchada es momento de Leonel que dirija este barco, Leonel Álvarez y ganamos la 3ra”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas del cuadro antioqueño.



Por otro lado, otros hinchas en redes sociales pidieron la contratación de Reinaldo Rueda que tras su paso por la Selección Colombia no ha dirigido a ningún otra selección o club.



“Reinaldo rueda fue el único que le puso reglas claras a la dirigencia y nos llevó a la gloria que lo traigan lo respeten y le obedezcan, Reinaldo Rueda Rivera, no lo piensen más Nacional, REINALDO RUEDA YAAAAAAA, El elegido para continuar este proceso de Atlético Nacional debería ser Reinaldo Rueda Rivera”.



Por el momento, Nacional pensará en el clásico ante Millonarios que se jugará este sábado en Miami y de ahí se comenzará a mirar a la persona que se hará cargo de la institución verdolaga.