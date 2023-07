La silla caliente de Atlético Nacional: van 9 entrenadores en 5 años

Atlético Nacional no aguanta procesos, ni proyectos a largo plazo, ni entrenadores nacionales ni tampoco extranjeros, ni campañas en teoría satisfactorias en términos de títulos... ¿por qué no sirve nada ni nadie?

El club 'verdolaga' confirmó la salida de su entrenador Paulo Autuori, según su versión por una renuncia motivada por razones personales, y volvió a quedar a la deriva. El brasileño se fue de vacaciones y no volvió y ahora la pretemporada la harán sus colaboradores por el tiempo que tarde la directiva en encontrar otro timonel.

​

El tema es qué tan atractivo puede resultar el cargo, pues más allá de ser el equipo más ganador de Colombia, que ya es un plus, si se fijan en la estabilidad laboral, en la garantía de un proceso al menos a mediano plazo y en el respaldo, no encontrarán muchas motivaciones.

​

Nacional suma, en cinco años, nada menos que nueve entrenadores, con todo y salidas con regresos posteriores, con acento nacional y extranjero, con más o menos cartel. De todo hubo y nada se consolidó.

​

​De agosto de 2018 a noviembre de ese año estuvo Hernán Darío Herrera; lo sucedió Paulo Autuori hasta mayo de 2019; entre mayo y junio de 2019 se hizo cargo Alejandro Restrepo, quien fue reemplazado por Juan Carlos Osorio, de junio de 2019 a noviembre de 2020.



Pero los resultaos condenaron al risaraldense que fuera tan exitoso en el pasado y en noviembre reapareció, como DT en propiedad, Restrepo. Ganó una Copa Colombia pero no le alcanzó pues lo despidieron en diciembre de 2020 para dar paso a Alexandre Guimaraes, en enero de 2021, pero ya en junio fue destituido y otra vez Restrepo dio una mano mientras llegaba, en marzo de 2022, otra vez el 'Arriero' Herrera, DT de marzo a septiembre de 2022. Fue el último campeón de Liga, el de la estrella 18.

​

P​ero de nuevo hubo un timonazo, tras aquella famosa rueda de prensa de Giovanni Moreno, y se fue Herrera para darle paso al encargo de Pedro Sarmiento hasta octubre de 2022, cuando se vivió la era Autuori 2.0 que terminó este jueves, sorpresivamente pues los resultados claramente avalaban su gestión. Dato importante: solo Restrepo y Osorio dirigieron más de 40 partidos.

​

Así se cuentan cuatro técnicos encargados, seis en propiedad, vaivenes motivados por toda clase de razones, hasta presiones de la hinchada, y otra vez el verde en el limbo. Muchos creen que el camino que trazó Millonarios con los casi cuatro años de proceso de Alberto Gamero es el indicado, pero otros opinan que los grandes clubes no admiten procesos sin resultados, mejor dicho sin vueltas olímpicas, aunque la verdad es que en Nacional ni eso ha sido suficiente garantía. Al final, una silla caliente más en la Liga Betplay, nada menos que la del rey de copas.