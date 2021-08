¡No más violencia! Llamado de Andrés Andrade a los hinchas de equipos

Atlético Nacional derrotó 0-1 a Santa Fe por la tercera fecha de la Liga II-2021. Lo que menos quedará en la recordación de este partido fue el resultado o quien hizo el gol, los actos violentos realizados en las tribunas en el entretiempo, hicieron que este encuentro perdiera interés deportivo y se acentuara la grave situación social que atraviesa Colombia.



Tras más de 500 días sin público en las tribunas, en el estadio El Campín de Bogotá, el plan piloto que contó con poco más de 8.000 hinchas fracasó por la violencia en las tribunas.

Al final del partido, el volante Andrés Andrade quien fue elegido la figura del encuentro, hizo un llamado a mejorar el comportamiento en los estadios. “Es emocionante contar con público en el estadio, es una sensación increíble. Hago un llamado a todos los hinchas de todo el país que esto es fútbol, esto es alegría y diversión, no podemos irnos a un estadio a pelear y matar", señaló en diálogo con la transmisión del encuentro.



“Esto es fútbol, esto es alegría, esto es diversión. No es para venirnos a pelear, ni venirnos a matar. Sé que aman la camiseta, pero esto es fútbol, no podemos pelear entre la gente ni hacer este tipo de espectáculo, es muy triste para el fútbol lo que pasó acá”, agregó el jugador vallecaucano.



Tocando un poco el tema deportivo, el ‘Rifle’ comentó que “fue un partido muy intenso, aplicamos el plan de juego para llevarnos la victoria y eso es muy importante. En el segundo tiempo nos posicionamos mejor, identificamos donde podíamos tener movilidad”.



Finalmente, el ‘10’ verdolaga resaltó que “vamos de menos a más, el equipo se está encontrando, hay que tener lapsos más largos cuando jugamos bien, seguimos sumando, sacamos el arco en cero y eso es importante es para nosotros”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8