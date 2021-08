‘No todo es plata’: fuerte crítica de Jhonny Ramírez contra la Dimayor

Lo que parecía una fiesta por el regreso de los hinchas a las tribunas de El Campín, terminó en tristeza y vergüenza. El partido entre Santa Fe y Nacional se vio empañado por lamentables hechos de violencia entre hinchas.



A pesar de los videos e imágenes que inundaron las redes sociales en medio del partido, la decisión final fue la de retrasar unos minutos la reanudación. Toda las agresiones no fueron suficientes para suspender el partido.

Justamente sobre la falta de empatía de los encargados del espectáculo, el exfutbolista Jhonny Ramirez, a través de sus redes sociales, criticó fuertemente a la Dimayor y el canal premium.



Ramírez, al igual que la gran mayoría de espectadores, esperaba que no se jugara más en el máximo escenario de los capitalinos... en lugar de eso, la decisión fue de aumentar la presencia policial y amenazar con detener el partido si ocurría otro episodio similar. Todo al revés...



“Si a eso volvimos a los estadios, mejor que sigan los estadios vacíos, lo qué pasó en el Campín con los hinchas de @SantaFe y @nacionaloficial es una vergüenza, se merecen un castigo ejemplar...”, trinó en primera instancia respecto al comportamiento de los directamente responsables.



“No se que da mas vergüenza las políticas de @Dimayor o estos criminales vestidos de hinchas...”, continuó, esta vez contra la entidad que regula los torneos locales.



“Sabemos de la crisis que venimos pero @WinSportsTV y @Dimayor son una decepción total, no se puede jugar un partido después de un espectáculo de estos... Todo no es Plata señores”, culminó incluyendo también al canal aliado del FPC.



Y como el caso del antioqueño hay un montón de personajes del fútbol que sentaron su voz de protesta contra los inadaptados que acuden a los estadios del país.

