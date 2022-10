Nacional cometió errores que le costaron sumar en Manizales: análisis

Atlético Nacional perdió 1-0 contra Once Caldas, en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas quedaron sin margen de error si quieren clasificar a los cuadrangulares, les queda enfrentar a Pereira como visitante y La Equidad en el Atanasio, con 28 puntos y seis goles en la diferencia, deberán, como mínimo, conseguir una victoria para llegar a 31 puntos y con los goles a favor, asegurar un lugar entre los ocho mejores. A continuación, les dejamos cinco aspectos de este nuevo revés para los dirigidos hasta este partido por Pedro Sarmiento.

Eficacia: Nacional realizó 19 remates, de los cuales tres fueron a puerta. Tuvo el 63 por ciento de la posesión, pero no fue preciso como en otros partidos. Jefferson Duque en el primer tiempo tuvo para poner en ventaja a su equipo, pero dudó para rematar y Éder Chaux le ganó ese mano a mano. En los últimos minutos el desespero era total y el equipo jugaba contra un frontón que no logró romper.



Juego aéreo: La visita tuvo ocho tiros de esquina, de los cuales ninguno generó peligro sobre el arco de Once Caldas. Los centros de costado terminaban en pelotas para el rival o en tiros de esquina y esa un círculo vicioso que Nacional no logró romper.



Kevin Mier y su error infantil: Como muchas veces lo hemos destacado, esta vez hay que señalar a uno de los responsables de la derrota de Nacional en Manizales. Kevin Mier contuvo la pelota tras un centro, simplemente tenía que darle manejo y sacar largo para buscar a los atacantes. Sin embargo, se dejó provocar, fue a buscar al jugador rival con el que había discutido en una acción anterior, le pega y aunque el árbitro no la vio, el VAR sí. Por una jugada similar lo expulsaron en Barranquilla contra Junior, esta vez se salvó, pero son cosas que en instancias definitivas cuestan algo más que tres puntos.



Predecible: juego de banda, centro para Jefferson Duque o algún otro jugador, centros de costado buscando al delantero, remates poco precisos de media distancia. Fue el menú de ataque en Nacional, poca asociación, paredes, algo diferente para sorprender a un rival que luego del gol se acomodó en el partido.



Cambios tardíos: Nacional comenzó a evaluar variantes con el marcador en contra, no aprovechó el hombre de más que tuvo durante una buena parte del segundo tiempo. Faltó sorpresa y eso también influyó en que el equipo no consiguiera el resultado. Los que entraron no hicieron algún revulsivo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8