'Tino' Asprilla le cantó la tabla al América: 'imposible no ser capaz'

Con el empate 1-1 ante Jaguares, América de Cali perdió una buena oportunidad de meterse entre los ocho en la fecha 17. El resultado los dejó tambaleando y con menos margen de error si quieren acceder a los cuadrangulares semifinales. Está a un punto del octavo y le restan tres finales: Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Unión Magdalena; el único que ya no pelea por nada es Alianza.



A propósito de este panorama, Faustino 'Tino' Asprilla le 'cantó la tabla' al equipo escarlata en medio de ESPN F360, donde analizaron el desarrollo de la jornada en Liga Betplay II-2022. América está obligado a ganar lo que resta para no hablar de "fracaso", como mencionó Tulio Gómez.

"En el fútbol colombiano, cuando se acercan los partidos complicados, los jugadores no aparecen. América tiene que pasar estos partidos por encima, es América. Es imposible que no sea capaz de ganarles, con todo el respeto y todo lo que quieran; a un equipo eliminado hay que pasarle por encima", dijo el 'Tino' refiriéndose al 1-1 con Jaguares en el Pascual Guerrero.



"Los que tuvimos la oportunidad de jugar este tipo de partidos, lo vivimos. En el 91 teníamos que ganar nueve partidos de nueve, fuimos y los ganamos. Estos partidos, América tiene que ganarlos. Siento que el futbolista colombiano cuando llega el partido decisivo, se queda, no puede con la presión. Los partidos para clasificar hay que ganarlos y sin excusas", concluyó.