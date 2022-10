Lo bueno, lo malo y lo feo en jornada 17 de Liga: trancón en los ocho

Esta semana se disputó el complemento de la jornada 17 de Liga Betplay II-2022, que había iniciado una semana atrás con la victoria (3-2) de Santa Fe frente a Millonarios, en una imponente remontada que marcó el clásico capitalino.



A falta del duelo entre Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga, que será la próxima semana, así se vivió la curiosa fecha, que estuvo marcada por cinco empates, y en la que no pudieron ganar los que estaban obligados a hacerlo. Ahora, hay un trancón entre los ocho, con seis equipos (Millonarios, Águilas, Nacional, Once Caldas, Santa Fe) que suman 28 unidades. Junior y América, siguen por fuera.



Lo bueno

El líder Deportivo Pasto acaricia la clasificación: El equipo de Flabio Torres sacó un punto de Tunja y llegó a 30 puntos, que lo acercan al primer objetivo: cuadrangulares semifinales. El cuadro 'volcánico' empezó ganando, pero al final selló un 1-1 en una plaza difícil, ante un rival que lucha por no descender.



Pinto volvió a sumar con Deportivo Cali: Aunque tenía los 3 puntos en el bolsillo, el azucarero terminó firmando un 2-2 ante Águilas en Rionegro. Teófilo Gutiérrez volvió a marcar y Agustín Vuletich se sacudió de la mala racha. Jorge Luis Pinto sigue invicto con el Cali, pues venía de ganar en el clásico. No marcaban de visita desde la octava jornada en el 4-4 con Alianza Petrolera.



Once Caldas superó a Nacional y se metió a los ocho: El 'Blanco-Blanco' aprovechó un error infantil del arquero Kevin Mier para encontrar el 1-0, con gol de penalti de Ayron del Valle. Llegó a 28 puntos y se metió entre los ocho, desplazando a Junior al noveno puesto.

Lo malo

Cortuluá y Patriotas padecen por el descenso: Ninguno de los dos pudo ganar en esta fecha. Cortuluá sacó un empate de Techo ante La Equidad, mientras que Patriotas no pudo en casa ante Deportivo Pasto. Tendrán un remate de torneo infartante, pues matemáticamente ninguno ha perdido la categoría. Unión Magdalena tampoco ganó y sigue metido en la conversación.



Pereira dejó escapar puntos claves: El equipo matecaña cayó en su patio ante Envigado (0-2) y perdió una buena posibilidad de estar en la parte alta de la tabla, sin padecer en el cierre de la jornada. Pese al resultado en contra, se mantuvo octavo. El arquero Harlen Castillo no tuvo su mejor presentación.



América no pudo en casa y se complicó: Los de Alexandre Guimaraes sufrieron de más y apenas pudieron rescatar un punto ante el eliminado Jaguares. Una victoria los habría metido a los ocho, pero el empate los dejó en la casilla 11.



Nacional despidió a Pedro Sarmiento con derrota: Este jueves, Pedro Sarmiento disputó su último partido al frente de los verdolagas, antes que asuma en propiedad Paulo Autuori. Una caída en Manizales, tras un error del arquero Kevin Mier, que los complica en el remate del campeonato. Le restan dos partidos y no tiene margen de error.

Lo feo

Expulsiones que preocupan en el remate: La nota negativa, pensando en lo que se avecina, se dio por cuenta de las expulsiones de César Quintero (Deportivo Pasto), Fabio Delgado (Cortuluá), Mauricio Duarte (Águilas) y Ayron del Valle (Once Caldas).



Errores de Viera y Mier que costaron puntos: Junior apenas rescató un empate ante Unión Magdalena, después de la equivocación de su capitán Sebastián Viera, quien insólitamente soltó una pelota en el área. Otro que no tuvo un buen partido fue Kevin Mier, quien cometió un penalti por una falta infantil en el área.