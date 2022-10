¿En América ya hablan de fracaso? Tulio no esquivó pregunta sobre DTs

América de Cali consiguió un agónico empate (1-1) frente a Jaguares y aplazó sus planes de entrar al grupo de los ocho. A pesar que la situación cada vez se le complica más, todavía tiene opciones matemáticas de entrar y según dicen, Alexandre Guimaraes y sus jugadores, pelearán hasta el final. A los rojos les resta enfrentarse a Alianza Petrolera, Pasto y Unión Magdalena, y están a un punto del séptimo.



Mientras Guimaraes saca la calculadora pensando en la clasificación a cuadrangulares semifinales, el máximo accionista del club Tulio Gómez ya piensa en el 2023. No solo habla de posibles refuerzos y de algunas bajas que sufrirán, sino que además no descarta la salida del técnico. "Los resultados no nos tienen contentos", mencionó.

En diálogo con el programa deportivo El Vbar, de Caracol Radio, Tulio respondió sobre la actualidad del club escarlata y el panorama que tiene por delante para clasificarse. Por ahora no está nada contento e incluso responde sin titubear cuando 'le pican la lengua' contemplando nuevas opciones de DT.



"Si el América no entra a los ocho será un fracaso para los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos. Los equipos grandes están obligados a clasificar para tener un buen balance financiero", y agregó que si esto pasa "nos sentaremos a evaluar cuáles son las fallas, miraremos qué sirve y qué no. Se analizará todo".



Sobre Guimaraes, a quien contrató tras la salida de Juan Carlos Osorio, mencionó que su contrato vence en junio de 2023. Tulio no esquivó la pregunta obligada sobre los técnicos que tiene en la mira, y como ya lo ha mencionado antes, los entrenadores colombianos le gustan y en sus planes se mantienen firmes tres.



"Con él (Hernán Torres) tengo una buena amistad porque él nos sacó del infierno de la B, es un caballero, un profesional. Si me gusta Hernán Torres, y me gusta (Alberto) Gamero, me gusta (Luis Fernando) Suárez", y sobre el actual técnico de Millonarios agregó que "hace como dos años me lo iba a traer, pero no lo pude traer porque le quedan seis meses (en Tolima). Es un excelente entrenador y una gran persona", contó.



Finalmente, el directo del América de Cali se refirió a la plantilla del 2023. Desde ya avisó de la salida de Joel Graterol y Carlos Sierra, quienes buscarán irse al fútbol del exterior. Parece que ya le está echando ojo a José Luis Chunga, quien terminará contrato con Alianza Petrolera en diciembre. "Miraremos", dijo tras ser consultado por el tema Michael Rangel.