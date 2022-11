¿Pasto se salió con la suya? Roldán, de Cali a Bogotá en próxima fecha

La asignación de los árbitros en al fecha 3 de los cuadrangulares de Liga Betplay se tiñó de duda por cuenta de una queja del Deportivo Pasto que, al parecer, acabó teniendo el efecto deseado.

Desde el cuerpo técnico del club nariñense manifestaron dudas si era Wilmar Roldán el asignado pues podría favorecer los intereses del América. Tras conocerse la decisión de Dimayor sobre el tema, queda claro que el reclamo hizo mella pues el juez no estará en Cali sino en Bogotá.



Estos son los árbitros designados:



Independiente Santa Fe vs. Junior FC

CENTRAL ALEXÁNDER OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro. 1: LUIS NAVARRO – VALLE

Asistente Nro. 2: JAVIER ZEMANATE – HUILA

Cuarto Árbitro : CAMILO SÁNCHEZ – BOGOTÁ

VAR: RICARDO GARCIA – SANTANDER

AVAR: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO

Observador VAR: HENRY SICACHA – FEDERACIÓN



Millonarios FC vs. Deportivo Pereira

CENTRAL WILMAR ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: ELKIN ECHAVARRIA – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 2: FABIÁN OROZCO – ARAUCA

Cuarto Árbitro: WÁNDER MOSQUERA – CMARCA

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: FERNEY TRUJILLO – CASANARE

Observador VAR: PEDRO BELLO – FEDERACIÓN



Águilas Doradas vs. Independiente Medellín

CENTRAL JOHN HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro. 1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro. 2: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro : JOHN F. GÓMEZ – ANTIOQUIA

VAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

AVAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

Observador VAR: GUSTAVO GONZÁLEZ – FEDERACIÓN



América de Cali vs. Deportivo Pasto

CENTRAL ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: JUAN C. VACA – BOGOTÁ

Asistente Nro. 2: JOHN AGUILAR – RISARALDA

Cuarto Árbitro: LUIS DELGADO – VALLE

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Observador VAR: RAMÓN GIRÓN – FEDERACIÓN