En Pasto están prevenidos con el árbitro: ‘Que no nos pite Roldán’

América y Pasto tendrán un compromiso fundamental, en la fecha tres de los cuadrangulares. Hace unas jornadas, se cruzaron en el todos contra todos, con la polémica en la expulsión de Boné, por parte de Wilmar Roldán, que generó todo tipo de reacciones.

🎥⚽🎙️"Ojalá y Dios quiera, estamos rezando que no nos vaya a pitar Roldán, porque si pita Roldán la cosa ahí es bastante compleja, sabemos que cada vez que pita Roldán, gana @AmericadeCali, sea por A o por B" Pedro Alzate, AT del @DeporPasto

Apuntándole a lo que será el compromiso en el Pascual Guerrero, habló el asistente técnico del Pasto, Pedro Alzate. No ocultó su preocupación por la designación arbitral, ante el recuerdo de Wilmar Roldán, en declaraciones dadas al programa Los Dueños del Balón, de Antena 2 “Quedan varios puntos en juego. Es fútbol y hemos hecho cosas que nadie ha pensado. Esperamos hacer un gran partido, ojalá y dios quiera, estamos rezando que no nos pite Roldán, si pita él, la cosa es compleja. Cada vez que pita Roldán, gana América. Estamos pendiente de eso, que no nos pite. Lo daremos todo”.



Agregó sobre un desbalance en las decisiones tomadas en cancha, por parte del central FIFA “Yo trabajé en América y sé cuándo va Roldán, gana América, es una ayuda. Es diferente, lo mide de otra manera y más nosotros como equipo chico. Vamos a competir, no mide con el mismo racero, como nos ha tocado remar contra la corriente, con el VAR, casi no lo revisan con nosotros. Hay jugadas puntuales que pasan de largo, otras que son dudosas nos la pitan en contra”.



Concluyó con “Eso es de seres humanos, es lo único que nos tiene preocupados”.