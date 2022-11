El orgullo de Macalister por Vargas: 'Arriesgó un Mundial por Millos'

Juan Pablo Vargas ya está concentrado con la Selección Costa Rica, preparando lo que será el inicio de Catar 2022, donde el defensor de Millonarios fue convocado y será el único jugador de la Liga BetPlay en la competición, como representante de parte del fútbol colombiano.

El costarricense estuvo hasta dónde más pudo, pues su Selección disputó el duelo de despedida este miércoles, simultaneo al compromiso de Millonarios contra Junior, donde los bogotanos sacaron la victoria, en la segunda fecha de cuadrangulares.



Luego del partido y la correspondiente rueda de prensa, Alberto Gamero no se ahorró palabras de elogio al defensor “Delante de sus compañeros, estamos orgullosos y felices. Estos partidos que jugó con profesionalismo, se olvidó de muchas cosas. No todo mundo hace eso, a cinco horas de irse para al Mundial. Lo admiramos y muchas gracias”.



Además, le agregó dos opciones, en caso de que continúe o no en carrera por el Mundial con Costa Rica “Una de las dos, o va a la final allá o viene a jugarla con nosotros”.



Es algo individual, pero todos me han ayudado a cumplir un sueño de niño, que es ir a un Mundial. Espero jugarlo, estar allá ya es un sueño. Agradecerles a ustedes y principalmente al profe por la confianza que me ha dado.



David Macallister Silva se sumó a los elogios, destacando su profesionalismo, con palabras muy sinceras, que llegaron al costarricense “Nos mostró, porque para mí, palabras literales, usted arriesgó el Mundial por nosotros, por jugar con profesionalismo. Sintió el amor por este club y eso es motivo de orgullo, tenerlo como compañero. Que nos sirva de ejemplo a muchos de nosotros, que ni un dolor o qué pasará dentro de 8 días es más importante que el hoy. Usted nos lo demostró con un Mundial de por medio, toda mi admiración”.



Costa Rica hará escala en Kuwait, donde entrenará, para luego dirigirse a Irak, con quien disputará un amistoso el jueves 17, antes de su debut mundialista contra España, pactado para el miércoles 23 de noviembre, en el estadio Al Thumama