Pinto reveló detalles sobre la evaluación que hizo del Deportivo Cali

Los días pasan y en el Deportivo Cali continúan analizando la estructuración del equipo para el 2023, donde el técnico Jorge Luis Pinto, espera conformar y articular un buen equipo, que vuelva a pelear por las clasificaciones a finales y alejarse del tema del descenso. Precisamente el entrenador santandereano, habló para el programa radial ‘Deportes Sin Tapujos’ sobre el análisis de la plantilla.

“Hemos evaluado a los jugadores, tenemos una idea más o menos clara de lo que debe permanecer y no. Por allá en 15 o 20 días vamos a decir ‘la nómina que yo quiero es esta’. Hay que contemplar muchas cosas contractuales, el Cali en este momento crítico no se puede meter a ganar más deudas. Vamos a traer, no le quepa la menor duda que vamos a traer, pero no de afán y tampoco vamos a sacar de afán”.



Sobre la situación de Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez, dijo “me asombro de todo lo que han hablado de Teo. Yo que soy exigente, él me ha trabajado súper bien, ha empezado a soltar cosas que le he pedido, comprometido con el grupo y el trabajo, Ángelo lo mismo. De pronto ese ambiente negativo que tiene Ángelo con la afición y todo el mundo, lo afecta de alguna manera; lo hemos tocado y hablado, pero lo vamos a mirar”.



Contó un poco más sobre lo que lo emocionó de este reto: “me motivó el ser a una institución del tamaño del Deportivo Cali, yo que he recorrido el mundo del fútbol, con la infraestructura que tiene, deportiva, administrativa con su estadio; ver que un equipo de este estatus y nivel llegue a donde llegó. Los que amamos y sentimos el fútbol, tenemos que entender que un club de estos no puede estar donde está, al nivel que llegó. Si puedo ayudar, lo hago”.



Reveló que no está por plata: “mi vida hoy no es ganar en plata, es ganar en el fútbol, por eso rechacé muchas oportunidades que tuve y por eso me vine de Dubái. Si hubiera sido por la plata, me quedaba en Emiratos Árabes por cualquier cantidad de tiempo. Mi vida es ganar y trabajar en lo que más me gusta a mí, que es entrenar y dirigir”.



Fue interrogado sobre si sueña con volver a dirigir a la Selección Colombia, a lo que respondió que “el sueño ya lo quemé. Si la vida me llega a dar esa oportunidad bien y sino, pues no me vuelvo loco. Sueño en que Colombia siga avanzando, que esté arriba en un estatus, porque vamos a ganar todos. Tenemos que hacerle fuerza”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15