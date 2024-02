El desespero llevó a expulsión: la dura patada en Caldas vs Equidad

Once Caldas y La Equidad no pasaron del empate este martes en el estadio Palogrande por la fecha 4 de la Liga Betplay I. El cuadro local se desesperó sobre el final buscando los tres puntos y eso hizo que se quedarán con diez hombres.



Corrido el minuto 87 del juego, el atacante Kevin Villada, quien había entrado hace poco por Alejandro García no llegó a tiempo a una pelota y realizó una dura falta sobre Martín Payares.



En la jugada ambos llegaron a disputar la pelota, pero el futbolista de 16 años en vez de tocar la pelota pondría su pie en el tobillo del futbolista rival y allí Wilmar Roldán interpretó juego peligroso por lo que echó a Villada sin dudar.

Mientras se retiraba del estadio Palogrande, el ‘15’ de Once Caldas, que jugaba su segundo partido en el equipo, salió entre lágrimas y a su lado estaba Dayro Moreno y otros referentes dándole apoyo.



Vea la jugada de la expulsión de Villada