Once Caldas y La Equidad no rompieron el cero en el Palogrande

Once Caldas y La Equidad empataron sin goles en la continuidad de la fecha 4 de la Liga Betplay. El juego se disputó en el estadio Palogrande de Manizales donde el local terminó con diez futbolistas.



En la primera parte, Once Caldas tendría la primera chance del juego con Mauricio Castaño que sacó un zurdazo desde fuera del área buscando el segundo palo, pero la pelota apenas pasó por un costado del arco.



Al 19’, Equidad respondió con Élan Ricardo que sacó un disparo de media distancia que atajó James Aguirre sin problemas. Unos minutos después, los bogotanos tendrían otra gran chance con Kevin Viveros que se giró en el área y en el buscapié intentó encontrar a José Lloreda que apenas tocó la pelota la cual se fue desviada por un costado.

Diez minutos después, el Once se acercó nuevamente con Esteban Beltrán que recibió la esférica en el borde del área y allí sacó un disparo que sacó Andrés Pérez.



Antes del cierre esta parte, Equidad probó nuevamente con Viveros que a pura potencia se fue hacia el área y allí sacó un remate que pegó por fuera del arco.



Ya en la parte complementaria, Dayro Moreno tuvo su primera chance clara en el juego en una jugada en la que sacó un remate englobado que de milagro no entró en al arco asegurador.



Al 59’, Equidad no se quedó atrás y tendría una de sus chances de más peligro con Brayan Fernández que controló en el área y sacó un remate cruzado al palo más lejano del arquero Aguirre.



Dayro probó nuevamente en una jugada en donde el atacante se adentró en el área y allí sacó un remate al segundo palo que apenas pasó por un lado del arco. Hacia el 82’, el ‘Blanco Blanco’ intentó con Mateo García que sacó un riflazo desde media distancia que apenas pudo sacar el arquero Pérez al tiro de esquina.



Ante la desesperación de ir por el triunfo, Caldas se quedó con diez sobre el final por la expulsión de Kevin Villada que pegó una dura patada a un rival y se despidió del juego tan solo 8 minutos después de entrar desde el banquillo.



Con el empate, Once Caldas es 13° en la tabla con cinco unidades mientras que La Equidad es octavo con seis unidades.