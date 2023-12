¿Llegan o no a Millonarios? Así iría negociación con dos ex Nacional

Es temporada de fichajes y para un clasificado a fase de grupos de Copa Libertadores, como Millonarios, hay más trabajo que nunca en las oficinas.

El técnico Alberto Gamero ha priorizado algunas posiciones, pero hay otras oportunidades que no estarían dispuestos en el azul a dejar pasar.



Es cierto que el DT quiere cuanto antes un delantero 9 fijo y opciones para los laterales, pero un extremo natural no estaría de más y de hecho eso explicaría el reciente interés en Stiven Mendoza.

​

​Pues bien, en los últimos días se ha hablado de un jugador que pudo hacer diferencia en Deportivo Cali, aunque no en Atlético Nacional, su primer gran club, y que ahora estaría regresando de México en busca de una oportunidad. Se trata de Daniel Mantilla, de 26 años y cuyos derechos pertenecen al club azucarero y a Patriotas.

​

¿Realmente lo busca el azul? Según Julián Capera es así: "El interés de Millonarios en Daniel Mantilla es real y viene desde el año anterior. Sin embargo, no hay acuerdo aún con Deportivo Cali y Patriotas. La prioridad del conjunto ‘embajador’ es cerrar laterales por ambos perfiles y un centro delantero. Si aparece una buena opción de extremo la considerarán".

🚨 El interés de Millonarios en Daniel Mantilla es real y viene desde el año anterior. Sin embargo, no hay acuerdo aún con Deportivo Cali y Patriotas.



La prioridad del conjunto ‘embajador’ es cerrar laterales por ambos perfiles y un centro delantero. Si aparece una buena opción… pic.twitter.com/YCj2LZxuHf — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 17, 2023

El nombre, según la reacción en redes sociales, no llama mucho la atención pues no logró triunfar en Necaxa de México. Sin embargo, estaría sobre la mesa.



Otro que, en cambio, sí tuvo buen eco en su momento fue el ex verdolaga Yerson Candelo, el puesto de lateral que Gamero quiere llenar en este mercado sí o sí.

​

Sin embargo, a pesar de ser un ganador, de buen remate y pase y quien estuvo en la pasada temporada muy cerca de llegar, ahora estaría lejos: "Millonarios presentó oferta en las últimas horas. Desde el entorno del jugador aseguraron tener una mejor propuesta de JUNIOR DE BARRANQUILLA".