¿Por qué se torció el fichaje que buscaba Millonarios en Brasil?

Se trabaja intensamente en Millonarios en esta época navideña, mientras la plantilla descansa de una exigente y exitosa temporada 2023.

La búsqueda de refuerzos es urgente pues el 2024 tiene, además de las competencias locales, una alta exigencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que ha hecho que se salga al mercado en busca de tres perfiles concretos: un número 9, un extremo y un lateral. Ya el cupo del arquero se llenó con Diego Novoa.



Y en esa tarea, este sábado se habría cumplido una esperada reunión, pensando en un atacante, de 31 años y con pasado en Selección Colombia, que parecía muy atractivo pero no resultó fácil de convencer.

Se trata de Stiven Mendoza, quien habría enviado un emisario para hablar con directivos azules sobre una posible vinculación, motivado no solo por el perfil del campeón del primer semestre sino por la Copa Libertadores 2024. Todo suena mejor que la realidad de su descenso con Santos en Brasil.

El problema, al parecer, es de plata: "​Esta mañana se reunió un representante de #Millonarios y el agente de Stiven Mendoza (31); el fichaje está descartado por el salario. Con Santos no había inconveniente", dijo el periodista Pipe Sierra, quien añadió que la intención del jugador sería mantenerse en Brasil. Millonarios, entre tanto, sigue buscan atacante para acompañar a Leonardo Castro.