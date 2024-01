‘Se está moviendo la cosa’: Vidal y el mensaje que ilusiona a América

Arturo Vidal ha sido uno de los nombres más importantes en las últimas horas en el fútbol colombiano. El mediocampista chileno es seguido de cerca por América de Cali que quiere conseguir el bombazo del mercado de fichajes.



El futbolista se encuentra libre tras su salida de Athletico Paranaense y es por ello que es objeto de deseo de varios clubes como lo es el cuadro colombiano y también Boca Juniors y Colo-Colo, club donde debutó.



Pues bien, en las últimas horas, Vidal habló de su futuro en su canal de Twitch y aunque no dio muchos indicios aseguró que estos días han sido bastante agitados.

"De verdad mi gente que no sé nada. Pero de que se está moviendo, se está moviendo la cosa", comentó el chileno.



Por su parte, Vidal se mostró tranquilo con la situación y afirmó que se prepara junto a la Selección de Chile Sub-23 para volver a los terrenos de juego.



"No tengo equipo todavía y por ahora entreno en la selección, con la Sub-23, recuperando todo. Lo único que puedo decir es que estoy mejor, pronto a entrar a una cancha a romperla. Para volver con todo", dijo.



Finalmente, señaló que sus seguidores en Twitch serán los primeros que conozcan su siguiente paso en su carrera.



"Me encantaría decirles que estoy listo, pero no hay nada concreto. Cuando haya algo avanzado, los del chat serán los primeros en saber. Se los prometo", concluyó.