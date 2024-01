América quiere el bombazo del año: va por Arturo Vidal

América de Cali está moviéndose en el mercado de fichajes y de a poco ha confirmado fichajes de cara a la temporada 2024, pero al parecer la lista no acaba allí, por lo que ha empezado a gestionar a una estrella del fútbol sudamericano y mundial como el chileno Arturo Vidal.

Pese a que renovó a su estrella Adrián Ramos, las directivas tienen en mente la posibilidad de tener a otro jugador de renombre internacional y el mismo Tulio Gómez, accionista del club, confirmó al ‘Vbar’ de Caracol Radio que el acercamiento con Arturo Vidal es real.



“Escuché que quería venir a jugar al América porque la pareja vive en Jamundí y lo llamamos y le preguntamos por las condiciones. La peor diligencia es la que no se hace”, dijo Tulio Gómez a Caracol Radio.



Igualmente, Gómez destacó que el precio es accesible para el club, pues cree que puede alcanzar para tenerlo vestido de diablo en 2024, pero tendrá que esperar la respuesta concreta del jugador para seguir negociando.



“Nosotros preguntamos si quiere venir para el América y no ha respondido, que responde de acá a mañana, es difícil, pero uno no sabe. Debe ser un jugador de un millón de dólares, de pronto le ofrecemos la mitad. Todo se negocia. Sería una buena contratación”, finalizó el accionista.



💣¿ARTURO VIDAL A LA MECHITA?



🟥"SÍ PREGUNTAMOS SI QUERÍA VENIR A AMÉRICA": TULIO GÓMEZ, DUEÑO DEL CLUB ESCARLATA EN EL VBAR CARACOL



➡️"Lo llamamos a Vidal para saber cuáles son las condiciones"



📻#ElVbarCaracol de Lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/2aGZ6Cki4v — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 9, 2024



​abe mencionar que Arturo Vidal está como agente libre tras terminar su vínculo en Athletico Paranaense e incluso estuvo en mente de Boca Juniors, pero la prensa argentina han alejado esa posibilidad, por lo que el América tendría vía libre para negociar con el chileno.