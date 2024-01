Graterol, contento con su regreso a América: ‘Me sienta bien la Liga’

Luego de un paso efímero por el Panetolikos de Grecia, donde no gozó de continuidad, el venezolano Joel Graterol regresó a América de Cali donde quiere contribuir lo máximo posible.



El guardameta, campeón con los vallecaucanos en 2020, ya entrena a la par del grupo liderado por Lucas González y donde se planteó una serie de metas en este año.



"Estoy emocionado por la segunda etapa en América. Me sienta bien la liga, estoy preparado. Me toca grandes desafíos, pero tenemos un gran grupo al que vengo a contribuir y conseguir objetivos", comentó en diálogo en Primer Toque de Win Sports.

De igual manera, Graterol aseguró que en su aventura en Grecia siguió de cerca al conjunto escarlata.



"Seguí al equipo. Tuvieron dificultades al principio, pero hicieron ajustes. Una vez tomaron la idea tuvieron un invicto y eso le subió la moral y confianza a muchos jugadores que vivieron buenos momentos", comentó.



Por su parte, Graterol le ha gustado el trabajo con el entrenador y espera adaptarse lo más pronto posible.



"Hay detalles que el profe nos ha comunicado que hay que corregir. Me sumo y tengo que tener mentalidad para aportar y que el semestre sea mucho mejor que el anterior. Me gusta la idea del profe", concluyó.



Vale señalar que Graterol en su primera etapa con América jugó 88 encuentros y su gran rendimiento en el fútbol colombiano hizo que fuera llamado por el seleccionado venezolano en varias ocasiones.