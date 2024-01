¿Arturo Vidal al América? ‘Conflictivo y propenso a lesionarse’

Los hinchas del América de Cali están a la expectativa: el interés del club escarlata por el chileno Arturo Vidal es real y hay un acercamiento para ficharlo, luego de quedar libre del Atlético Paranaense, de Brasil.



Si bien es cierto que Vidal también es tentado para regresar al Colo Colo de su país, desde el equipo colombiano han avanzado en la propuesta y el ‘Rey Arturo’ no descarta una última experiencia internacional, y así convertirse en el fichaje bomba del mercado colombiano en los últimos años.



Vidal es reconocido por su gran carrera, en la que ganó dos Copas América con Chile (2015 y 2016) y su paso por equipos como Bayer Leverkusen (Alemania), Juventus (Italia), Bayern Múnich (Alemania), Inter (Italia), Barcelona (España) y Flamengo (Brasil).



Sin embargo, apareció un gran crítico sobre el posible fichaje del América.



El periodista Iván Mejía, quien ya está retirado de los medios de comunicación, pero sigue dando su opinión sobre hechos del fútbol colombiano, explicó que está en total desacuerdo con su llegada a Colombia.



El experimentado comunicado indicó que no está del todo convencido del fichaje y a pesar de tener cartel internacional no lo 'deslumbra' ni le quita el sueño por su prontuario por fuera de los terrenos de juego.



A través de su cuenta personal de X (antes Twitter) Mejía Álvarez dijo: “No me deslumbra Vidal. Es vago, indisciplinado en su vida y en la cancha, conflictivo, propenso a lesionarse. Fue un buen jugador pero su presente es melancólico. Demasiado dinero por un problema. Parece más show de Tulio que realidad”.