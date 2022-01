¡Alerta azul! Referente de Millonarios podría irse libre a Argentina

La puerta de Millonarios sigue abierta e, infortunadamente, no es para recibir a los refuerzos que tanto anhelan los hinchas.

Las salidas más que las incorporaciones han sido la constante desde finales de 2001, pasando por Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Christian Vargas, Felipe Banguero y Emerson Rodríguez. Pero podrían no ser las únicas bajas.



Este lunes se ha conocido que uno de los hombres vitales para el técnico Alberto Gamero también podría decir adiós, pues está ya amparado por las normas de la FIFA para escuchar ofertas.



Se trata de Andrés Felipe Román, a quien solo le quedarían seis meses de contrato, lo que abre la posibilidad de que sala gratis, a pesar de ser uno de los principales activos del club: según Transfermarkt, a sus 26 años tiene una valoración de 2,5 millones de euros.



Según el periodista Julián Capera, el jugador y su representante no han llegado a un acuerdo para la renovación y eso supone un grave riesgo para el club 'embajador'.



"El jugador y su agente aún no han accedido a los ajustes que pretende el club desde octubre. El problema es que ya puede escuchar ofertas. De no haber acuerdo, en junio queda libre", dijo.





La situación es delicada pues, según los últimos rumores, desde Argentina habrían vuelto a poner los ojos en el jugador, quien, cabe recordar, fue descartado por Boca Juniors hace un par de temporadas, cuando los médicos aseguraron que sufría una dolencia cardiaca que tiempo después fue descartada por especialistas internacionales en la materia.

Curiosamente el interés ahora sería de su archirrival, nada menos que River Plate, que está por repatriar a Juan Fernando Quintero. Román está aprovechando la vitrina que ha tenido con la Selección Colombia para cotizar al alza en el mercado y el temor es que se vaya sin dejar en las arcas azules algo de lo que se ha invertido en todo su proceso.