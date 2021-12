Cali fue superior a Nacional y con Teo acaricia la final: análisis

Deportivo Cali obtuvo este sábado un triunfo inobjetable 3-1 sobre Nacional en el estadio de Palmaseca y gracias al empate 2-2 de Pereira ante Junior avanza firme hacia la final del cuadrangular A de la Liga Betplay II-2021 con 7 puntos.



Los ‘azucareros’ hicieron ver muy mal a su rival y de la mano de Teófilo Gutiérrez, que marcó dos goles y jalonó la ofensiva, quedó a las puertas de llegar a la definición del título, sobre todo si logra los tres puntos en Medellín el próximo miércoles.

FUTBOLRED presenta los aspectos fundamentales para la victoria ‘azucarera’:



Supo organizarse atrás pese a la expulsión de Andrade: Se ha vuelto costumbre en el fútbol colombiano que técnicos y jugadores se escuden en una expulsión para justificar una derrota. Pues bien, Cali se vio con un jugador menos desde el minuto 28 del primer tiempo por la roja a Darwin Andrade por falta a Bryan Rovira y la verdad es que no sintió su ausencia, porque Rafael Dudamel supo organizar el trabajo defensivo con las fichas que le quedaban y neutralizó a Nacional, tanto así que Jefferson Duque no gravitó en el ataque verdolaga.



Como si eso fuera poco, el uruguayo Guillermo De Amores volvió a ser importante para evitar que Nacional anotara en otros remates que intentó.



Teófilo, el dueño del balón: Todos sabemos que cuando el barranquillero está enchufado, Cali está más cerca del triunfo que la derrota. En esta ocasión volvió a ser el socio ideal de Kevin Velasco y Jhon Vásquez para originar las jugadas más importantes de ataque y aparte anotó dos goles que fueron definitivos para la victoria verdiblanca.



Dudamel le ganó la partida a Restrepo: El venezolano leyó bien el partido y le dio un repaso al novel entrenador nacionalista al ajustar su cuarteto defensivo en la segunda parte, peor también llegar por las bandas haciéndole daño con la velocidad de Jhon Vásquez, quien intercambió con Teófilo.



Victoria clave para soñar con la final: Este partido ante uno de los favoritos de la llave y rival directo había que ganarlo, aparte porque ambos equipos entraron a la cancha sabiendo el resultado entre Pereira y Junior. En esta ocasión el conjunto vallecaucano funcionó mejor y logró un triunfo clave.



Puntaje ideal para pensar en la final: Cali suma 7 puntos, 4 más que Junior y 5 por encima de Nacional y Pereira, lo que indica que si vence a Nacional el próximo miércoles en Medellín, en el comienzo de la segunda vuelta, dará un paso importante para estar en la final.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces