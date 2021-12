Dudamel llenó de elogios a ‘Teo’: ‘sabe cómo manejar el partido’

Deportivo Cali logró un importante triunfo contra Nacional en Palmaseca, que los deja con siete unidades en el grupo A de los cuadrangulares. Rafael Dudaeml, técnico del cuadro azucarero, habló en rueda de prensa de lo que aconteció en cancha y de su labor con el equipo, al que llama como familia.

Planificación del juego: Se habla de la elaboración del plan de juego, la estrategia, las circunstancias que se puedan presentar. Hay que tener un plan B y C. Cuando hacemos la convocatoria hay que proyectar momentos y circunstancias, más cuando se enfrenta un rival de tantos argumentos individuales. Luego de ese plan estratégico, lo más importante, es transmitírselos a los futbolistas para que lo capten e interioricen.



Lo vivido contra Quindío nos sirvió de experiencia. Dios nos ha preparado para cada momento, nos mantiene centrados, para saber disfrutar, sufrir y también gozar los triunfos. Fue un partido hermoso por la gente y para ellos. Mis jugadores se merecían esto. Lo hemos hecho de una manera categórica.



Claves del partido y Teo: es sencillo, él es un jugador diferente. No me cansaré de decirlo y reconocerlo, como lo decimos internamente. Es un distinto, es un privilegio tenerlo. Él sabe cómo manejar el partido, lo que necesitan los compañeros, los despierta y los mantiene atentos. Físicamente está en un nivel superlativo, eso ayuda a resolver situaciones adversas en el campo. El jerarquiza nuestro plantel. Tenemos otros como Harold, Juan Camilo, Colorado.



Manejo del partido desde lo táctico: sabíamos que con el resultado previo, los necesitados eran los visitantes. Tocaba ser equilibrados, cortos y manejar el partido, porque producen muchas emociones. No teníamos que salir a buscar un partido. Los espacios y momentos se iban a presentar desde la solidez. Nacional ha hecho algo claro durante el torneo. La clave estuvo en la versatilidad táctica, incluso con 10. Liberamos los centrales e hicimos un equipo compacto, para cerrar líneas de pase. No los subestimamos, lo trabajamos y lo conseguimos.



Charla en el entretiempo: lo táctico y estratégico es una herramienta adicional. El fijar objetivos y trazarnos metas, con un horizonte claro, es otro valor fundamental. Que el jugador sienta suyo el objetivo, se involucre con los objetivos colectivos. Ahí te das cuenta que el ego queda a un lado, que prevalece lo grupal. El carácter es algo intrínseco. Nosotros ganamos por deseo e ilusión.



Relación con el grupo: es extraordinaria, con José que es uno de los más jóvenes. Lo vivido como jugador, me permite saber qué necesita y siente el futbolista. El enseñar es un arte, con ellos voy aprendiendo a transmitirles cada cosa que quiero de ellos, como potenciarlos en el día a día, desde lo táctico y humano. Aprendo mucho de ellos. Es un grupo humano que nos lleva al éxito, nosotros solo somos facilitadores.