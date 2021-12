Nacional, en caída libre: sin ideas ni entrega, se le esfuman opciones

Atlético Nacional sigue sin convencer, ahora sumó siete juegos sin ganar por Liga, con un juego sin ideas, insípido y con jugadores que pasan por un bajo nivel deportivo. El oasis fue el 5-0 de la final de Copa, pero ya va más de un mes en donde el equipo antioqueño no muestra resultados. Con la derrota sufrida 3-1 contra el Deportivo Cali, quedó con opciones matemáticas de clasificar, pero sin ideas, es muy complicado. A continuación, el análisis de otro traspié para el conjunto verde.

Poco volumen de juego: Ni en defensa, ni en ataque, Nacional no logra ser fluido en su juego. La ausencia de Baldomero Perlaza por lesión, hizo que el equipo no pudiera reponerse y sus resultados son cada vez peores. En tres juegos de las finales, marcó apenas tres goles, lo que nota esa escasez.



Bajones de nivel: Sumado a la poca producción, hombres como Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Jefferson Duque, Yerson Candelo, no han tenido la brillantez que mostraron en la fase de todos contra todos. Otros juegan por cumplir, no tienen rebeldía ni liderazgo para hacer algo diferente en el campo.



Pocas alternativas: La nómina, el módulo de juego y hasta los cambios son los mismos. Es un equipo monótono, los rivales ya lo tienen estudiado y le hacen fácil superarlo tácticamente.



Pelota quieta: En partidos tan cerrados, la pelota quieta suele ser un arma importante para solucionar dificultades. En Nacional, cada cobro es peor, los tiros de esquina no tienen un punto fijo, las faltas son pelotas para el contrario.



Actitud: Se ve el equipo sin resiliencia, sin fuego interno, muchos no juegan en su verdadera dimensión y muchos pensaron que con la Copa Colombia ya se cumplió.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8