‘Debemos tomar esto como un aprendizaje‘: Alejandro Restrepo

Atlético Nacional sumó una nueva derrota en la Liga, esta vez fue superado por el Deportivo Cali, quien se afianzó en el liderato del cuadrangular A con siete puntos. Al final del partido en conferencia de prensa, el técnico Alejandro Restrepo habló sobre el mal momento que vive el equipo en este tramo final del campeonato.



“Fue un partido muy emotivo, por número de hombres, esa superioridad la supimos valer en el primer tiempo. En el segundo tiempo no estuvimos finos y Cali con orden logró establecer la ventaja en el marcador. Hay maneras de perder, esta vez no perdimos con nuestra idea, cambiamos muchas cosas y por eso no conseguimos el resultado”, precisó.

El técnico habló sobre el nivel del equipo verdolaga. “Es un análisis que veníamos haciendo con el cuerpo técnico, en los últimos juegos nos costó arrancar en el segundo tiempo. Debemos encontrar las razones para solucionarlos, aprovechar para aprender y crecer como equipo, somos Atlético Nacional y no nos gusta perder así. Debemos tomar esto como un aprendizaje y seguir adelante”.



Además, “como lección nos queda que, contra un rival con jugadores potentes y desequilibrantes, debíamos controlar el juego. En estos 15 minutos del segundo tiempo el partido se hizo de ida y vuelta, eso nos costó demasiado”.



En cuanto al plantel, Restrepo señaló que “tenemos una plantilla numerosa, con calidad, las ausencias las tenemos que suplirlas. Tuvimos un gran momento en esa final, en otros juegos donde no pudimos ganar también jugamos bien, no nos descuadernamos. Pero en estos últimos partidos, en los segundos tiempos no tuvimos resiliencia, contundencia y frescura, eso lo estamos pagando en la tabla de posiciones”.



Sobre la evaluación que está teniendo sobre el equipo, Alejandro comentó que “considero que gran parte de la temporada, este equipo hizo una buena campaña, no los puedo juzgar por los últimos partidos. logramos grandes victorias, en esta última parte tuvimos un bajón, reconocemos que eso está pasando, pedimos escusas a nuestra afición, nos queda ser resilientes y sacar el mayor provecho que se pueda de este momento”.



El técnico habló sobre la expulsión de Alex Castro, luego que Nacional empatara, por hacerle gestos obscenos a los hinchas locales. “Fue un momento de emocionalidad, reaccionó ante la emoción del juego, no supo controlar y dentro del plan de juego, perdimos un hombre que nos hubiera servido para un revulsivo”.



Finalmente, ponderó el nivel del Cali. “Enfrentamos a un rival que, en el aspecto defensivo, nos controló muy bien. Nosotros no hemos sido finos, hemos entrenado la pelota quieta, pero no hemos podido convertir por esta vía”.



Por su parte, Dorlan Pabón habló sobre los triunfos que deberán conseguir en la segunda vuelta del cuadrangular. “Sabemos que quedan tres partidos, dos en casa y uno en Barranquilla. Hay que levantar la cabeza, tenemos mucho por ganar, esto fue un golpe, pero seguimos de pie”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8