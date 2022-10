¿'Rifle' o 'Rompecorazones'? Tulio Gómez habló de refuerzos de América

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, está en el mercado. No su negocio particular, claramente, sino el mercado de fichajes que está por abrirse y en el que el rojo saldrá a comprar, pues en la última ventana tuvo una sanción que le impidió reforzarse.

Para Gómez el actual torneo está muy en entredicho todavía: "si el América no entra a los ocho será un fracaso para los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos. Los equipos grandes están obligados a clasificar para tener un buen balance financiero”, indicó en primera instancia", dijo en el Vbar de Caracol Radio.



“Nos sentaremos a evaluar cuáles son las fallas, miraremos qué sirve y qué no. Se analizará todo. Todos somos culpables de lo bueno y lo malo”, advirtió.



Y en ese rubro de lo que sirve, afirmó que hay dos jugadores que seguramente se irán y dejarán un gran vacío: el venezolano Joel Graterol como Carlos Sierra desean continuar su carrera en el fútbol del exterior.



¿Quiénes llegarán? Aunque no lo aseguró cien por ciento, dijo que con Michael Rangel tiene “buena relación” y terminado el torneo “miraremos”, abriendo una puerta clara ante la ineficacia goleador del equipo este semestre.



Al que sí le cerró la puerta fue a Andrés 'Rifre' Andrade, de quien dijo que no está en la carpeta y no irá por él en la próxima ventana.



Todo dependerá de si hay clasificación o no, lo que se ve difícil aunque no imposible, pues América está en el puesto 11, con 24 unidades y 3 partidos por jugar. Ya van cinco fechas consecutivas sin ganar, lo que mete presión a Alexandre Guimaraes.