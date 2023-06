América agita la Liga: pupilo de Bielsa sería el DT y salen canteranos

América de Cali anda en preparativos. La Liga Betplay I 2023, que ganó Millonarios, le dejó amargas sensaciones y por eso desde ya buscan fortalecer varias posiciones, empezando por el director técnico.

Alexandre Guimaraes finalmente no renovó su vínculo con el equipo rojo y al parecer la cobraron las derrotas contra Millonarios en cuadrangulares que lo marginaron, demasiado pronto, de la disputa por el título.



Por esa razón el cargo de entrenador está vacante, aunque no faltan candidatos. Se dice que hay conversaciones avanzadas con Lucas González, confirmadas por el máximo accionista Tulio Gómez, pero por ahora no hay humo blanco, situación que abre espacio a otras especulaciones.



Una de ellas tiene que ver con el asistente técnico de Marcelo Bielsa en Uruguay, el argentino Gabriel Raimondi, quien cuenta con licencia UEFA aunque no tiene mayor experiencia como DT en propiedad, pues ha pasado por clubes como Bolonia y Torino en la Serie A en calidad de asistente.



Sin embargo, llamaría la atención que decidiera un timonazo ahora que acaba de llegar a la selección Charrúa, en la que hay importantes desafíos, entre ellos el título de Copa América. Claro que, vale mencionarlo, a Lucas González le pasó algo similar: había firmado como asistente en Santa Fe pero le ofrecieron ser el jefe de proyecto en Águilas Doradas y cumplió a cabalidad, siendo el mejor de la ronda todos contra todos en Liga I.



Movimientos en la nómina



Pero mientras se toma una decisión, el equipo escarlata ya tiene un par de certezas sobre la plantilla que tendrá el DT elegido y son oficiales dos salidas importantes.



Tulio Gómez, en charla con 'Petiso' Arango', explicó que el lateral derecho Daniel Quiñones, quien debutó con Jersson González y ganó dos títulos, tiene oferta de Atlético Bucaramanga. Si no se cristaliza, en todo caso le buscarían club pues fue un refuerzo pedido por Guiamaraes que no cumplió la expectativa.



Sería el mismo destino de Luis ‘Niche’ Sánchez pues, según Gómez, llegará un refuerzo importante a su posición y difícilmente jugará. El cucuteño está en América desde los años de Fernando ‘Pecoso’ Castro y fue campeón con Cruz Real, pero sufrió una lesión que lo apartó casi dos años y apenas está de regreso.