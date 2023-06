Se activó mercado de fichajes: altas y bajas para Liga BetPlay II-2023

Este fin de semana se bajó el telón en la Liga 2023-I con el título de Millonarios y en poco más de dos semanas, más exactamente el fin de semana del 15 y 16 de julio, se dará inicio al segundo torneo del año según lo presupuesto por Dimayor.



Conozca EN VIVO todas las novedades en salidas y llegadas de jugadores en los diferentes clubes de la liga colombiana. Siga con FUTBOLRED los movimientos en el mercado de fichajes para 2023-II. ¿Cuál de todos los equipos se armará mejor?



América de Cali

Altas: No hay

Bajas: Alexandre Guimaraes (DT)



Atlético Junior

Altas: Pablo Rojas

Bajas: Luis Sandoval, José Ortíz, Brayan León, Federico Andueza, Germán Gutiérrez.



Ind. Santa Fe

Altas: Hubert Bodhert (DT)

Bajas: No hay



Ind. Medellín

Altas: Brayan León

Bajas: No hay



Atlético Huila

Altas: Víctor Cabezas, Cristian Tobar, Juan Fernando Caicedo.

Bajas: No hay



Jaguares

Altas: Geovanni Banguera, Féiver Mercado, Jairo Molina, Juan David Pérez y Elvis Mosquera.

Bajas: Pablo Rojas



Águilas Doradas

Altas: No hay

Bajas: Lucas González (DT), Yhormar Hurtado.



Boyacá Chicó

Altas: No hay

Bajas: No hay



Alianza Petrolera

Altas: No hay

Bajas: Hubert Bodhert (DT), José Luis Chunga.



Atlético Bucaramanga

Altas: Carlos Mosquera, Emerson Córdoba, Santiago Jimenez, Juan David Rodríguez.

Bajas: Gonzalo Lencina, Cristian Subero, Teófilo Gutiérrez.



Once Caldas

Altas: Billy Arce, Johar Mejía, Juan David Cuesta.

Bajas: Juan David Rodríguez



Deportivo Cali

Altas: No hay

Bajas: No hay



La Equidad

Altas: No hay

Bajas: Carlos Arboleda, Ederson Moreno.



Unión Magdalena

Altas: Harold Rivera (DT)

Bajas: Claudio Rodríguez (DT)



Deportes Tolima

Altas: Yhormar Hurtado

Bajas: No hay



Deportivo Pereira

Altas: No hay

Bajas: No hay



Deportivo Pasto

Altas: No hay

Bajas: No hay



Envigado

Altas: No hay

Bajas: No hay



Atlético Nacional

Altas: No hay

Bajas: No hay



Millonarios

Altas: No hay

Bajas: No hay