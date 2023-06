Santa Fe sacó primera ventaja al América en final de Liga Femenina

Independiente Santa Fe y América de Cali se enfrentaron en la gran final ida de la Liga Femenina 2023 y los más de 30 mil espectadores que coparon el estadio El Campín vivieron un juego de alto nivel que terminó con una victoria para las leonas por un marcador de 2-0.

El juego comenzó bastante parejo para ambos equipos y América supo plantarse bien en la cancha de El Campín para miminizar los avances del local, pero tampoco tuvieron una gran opción para abrir el marcador.



Tras esa situación, Santa Fe fue llevando de a poco el partido y arribó con varias aproximaciones que le sirvieron para ir perfilando el gol.



Así las cosas, las leonas lograron abrir el marcador en el minuto 26 tras una buena jugada colectiva cerca del área y Karla Viancha fue la encargada de definir de gran manera para vencer a la portera Natalia Giraldo, quien se estiró, pero no alcanzó a llegar a ese esquinado remate.



Luego del gol cardenal, América empezó a salir un poco más para llegar al empate rápidamente, pero la buena defensa de las leonas se hizo sentir y las escarlatas tuvieron que recurrir a remates fuera del área de Catalina Usme y Diana Ospina, pero no tuvieron la suficiente efectividad para llegar a la paridad.



En el complemento, América no brilló y mostró una cara diferente al primer tiempo, pues en ese reinicio se vieron sometidas por las leonas de Santa Fe, quienes rápidamente con Daniela Garavito al minuto 49 por poco marcar el segundo, pero el balón se fue rozando el palo izquierdo.



Las escarlatas para intentar alejarse de ese dominio de las locales, decidieron salir desde su arco con posesión, pero no lograron avanzar luego de la presión de Santa Fe.



Solo hasta el minuto 66, América pudo intentar salir de ese dominio del local y empezaron a tejer ocasiones a ritmo de posesión y paredes, pero la defensa de las leones estuvo bien ubicada para cerrar bien cualquier avance.



Sobre el minuto 75 Daniela Garavito tuvo un remate fuera del área y casi sorprende a la portera Natalia Giraldo, quien sacó con sus manos un balón peligroso para evitar dos goles de las leonas.



América no quería acabar perdiendo y en el 79 apareció un tiro libre venenoso de Catalina Usme, quien la envió al centro del área y allí llegó Tatiana Castañeda, quien cabeceó, pero bien estuvo la portera Yesica Velásquez.



Ante la amenaza de gol de América, Santa Fe también tuvo una oportunidad a través de un tiro libre cobrado por Nancy Viviana Acosta y María Camila Reyes logró cabecear para vencer a Natalia Giraldo para el 2-0 que confirmó la victoria a ocho minutos del final del juego.



Con el paso del reloj el marcador se fue para el lado de Santa Fe y las dirigidas por Ómar Ramírez lograron sostener los dos goles en esta primera final.



Santa Fe se llevó el 2-0 y con esa ventaja viajarán a Cali para afrontar el juego decisivo para el título de Liga Femenina. Pese a la buena diferencia, la serie aún no está definida y el ganador se dará a conocer el próximo viernes 30 de junio en el Pascual Guerrero.