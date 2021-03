Gracias por todo y se cuida: América le tendría reemplazo a Cruz Real

América de Cali vive un momento realmente complicado. Después de haber ganado el bicampeonato (2019 II - 2020), los escarlatas apenas han ganado un partido en la presente campaña. Actualmente se ubican en la casilla 13 con nueve unidades de 24 posibles.



Como suele verse fecha tras fecha en redes sociales, el gran apuntado de la hinchada es ni más ni menos que Juan Cruz Real.

A pesar de haber conquistado la estrella 15 hace dos meses, los aficionados exigen la salida del entrenador argentino por el bajo rendimiento mostrado en las última fechas. Actualmente lleva cuatro partidos sin ganar, producto de cuatro empates.



Si bien los resultados hasta ahora se ven complicados, lo que más se critica es el estilo de juego y las inexplicables suplencias de hombres importantes para el equipo como el caso de Rafael Carrascal.



Justamente sobre lo anterior, el periodista Jaime Dinas reveló que la directiva ya tiene listo el reemplazo de Cruz Real, en caso de que este termine saliendo de la institución.

​

Se trata de un hombre con pasado en el Deportivo Cali, como entrenador, y Atlético Nacional, como futbolista, dos de los máximo rivales del cuadro vallecaucano. En este orden de ideas, el escogido sería Leonel Álvarez.

Asi me desmienta @AmericadeCali y Leonel lo niegue, han dialogado 3 veces con Leonel De Jesús Alvarez Zuleta, ofreciendole dirección técnica, pues plantel NO le cree al inepto, incapaz e incompetente de Juan Cruz Real. Reitero asi me desmienta el Papa, buscán salida de actual DT. pic.twitter.com/2HCbyCA5eE — Jaime Dinas (@JaimeDinas) March 1, 2021

​

​El ex-futbolista de la Selección Colombia no dirige desde 2019 (Olimpia de Paraguay), pero cuenta con una hoja de vida destacada en el fútbol colombiano: dos veces campeón de Liga con el Medellín (2009-2016) y campeón de Superliga con el Cali (2014).



¿Es el indicado para la ‘Mechita?’