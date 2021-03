América empató de visitante, pero la crisis y el déficit no se han ido

América de Cali sufre de ‘empatitis’ aguda, sus defensas están bajas y no levanta cabeza, cuando la Liga BetPlayI-2021 atraviesa la mitad de su programación. Le falta un partido aplazado que debe cumplir el próximo miércoles en Tunja anta Patriotas, pero no da señales de mejoría.



Lo peor es que jugadores importantes en el ataque como Duván Vergara y Adrián Ramos están lesionados y todavía no se da una fecha de su regreso. En esas condiciones no es fácil vaticinar si la esperada recuperación va a aparecer pronto.



El arquero Joel Graterol volvió a ser jugador determinante en el Estadio Libertad, donde voló a todas partes para evitar una derrota que hubiese representado un golpe más en el flojo presente del actual campeón colombiano. Estos fueron los aspectos que enmarcaron 1-1 entre Pasto y América en la capital nariñense:



* Primer tiempo en que fue sometido por el local: el juego directo de Pasto y la altura le hicieron mucho daño al conjunto escarlata, que caminaba la cancha y tenía poca reacción.



* Errores individuales que fueron notables: en el minuto 10 Rodrigo Ureña no pudo controlar el balón a pase de Andrade en la salida, recuperó Jeison Medina y le tocó a Esneider Mena quien centró por derecha y Ray Vanegas la empujó solitario en el palo izquierdo luego que se pifiara Marlon Torres en el segundo palo. Increíble que nadie interceptara ese servicio.



Era tan evidente el flojo trabajo de la defensa escarlata, que César Quintero intentó una rabona a los 29, que se estrelló en el horizontal, sin ningún tipo de presión. Kevin Andrade, quien volvió a estar por el lesionado Pablo Ortiz, quedó en deuda por sus dudas y fue relevado en el segundo tiempo. A los 21 minutos entró Luis Sánchez por él para que Luis Paz pasara a la pareja de centrales y Carrascal un poco más atrás al lado de Yesus Cabrera.



* Graterol y sus buenas atajadas: el guardameta venezolano estuvo gigante con sus puños y pies. Al minuto 3 salvó con su pierna izquierda ante Ray Vanegas en una jugada rápida de Pasto tras recuperar el balón en la mitad, luego en un disparo de Jeison Medina.



De nuevo, Graterol se exigió a los 24 ante la pasividad de su defensa, especialmente Kevin Andrade, en gran jugada individual de Vanegas, que tejió rivales hasta encontrar la figura del guardameta ‘patriota’.



Otra vez evitó que Éderson Moreno definiera a los 17 del complemento, luego de un centro por la derecha.



* América, errático en los pases y sin saber manejar el balón: a la ineficacia que ha mostrado el elenco rojo, en este compromiso estuvo mal en las entregas y deambulando sin encontrar el rumbo, sobre todo en el primer tiempo, periodo en el que Pasto tuvo todo para haber aumentado la ventaja.



* Se debe trabajar la definición: en las condiciones en que se encuentra América de Cali es innegable que le urge que sus jugadores desequilibrantes empiecen a marcar goles. Uno de ellos es el juvenil Santiago Moreno, quien sigue adoleciendo de tranquilidad para convertir y en los últimos partidos remata al sitio donde se encuentra el arquero rival, como ocurrió este domingo en el minuto 6 en un derechazo por su banda frente a Diego Martínez.



El equipo vallecaucano estuvo cerca del empate a los 45 minutos del primer tiempo, pero Yesus Cabrera remató desviado al recibir un centro desde la derecha. La repetición en la semana debe conllevar a un mejor desempeño en los partidos.



* Los cambios le dieron otra cara: América se sacudió un poco del dominio del conjunto 'volcánico' en el segundo tiempo y a partir del minuto 17 encontró manejo a través de Rafael Carrascal, aunque no con la suficiente profundidad para pensar en el triunfo.

Para el segundo tiempo entraron Jeison Lucumí y Díber Cambindo por Rodríguez Ureña y Aldaír Rodríguez, respectivamente, pero después del minuto 8 se soltó un fuerte aguacero que enfrió las acciones. Pasto volvió a equilibrar el juego después de los 20 minutos, mostrando muy buenas asociaciones.



Nicolás Gallo debió expulsar a Hernán Pertuz a los 32 minutos del segundo tiempo por una plancha alevosa a Moreno, pero solo le sacó amarilla.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces