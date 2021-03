Alfredo Arias: furioso por el VAR y el penal de Santa Fe contra Cali

El de este domingo contra Santa Fe (1-1) es el segundo empate consecutivo del líder, Deportivo Cali, en la Liga BetPlay I-2021, solo que lo consiguió contra un duro rival como el elenco capitalino.



Sin embargo, el técnico Alfredo Arias considera que la acción que derivó en la ventaja parcial, convertida en gol por Sherman Cárdenas, no era penalti, ya que el reglamento es claro en ese aspecto cuando el balón primero pega en los glúteos y luego busca la mano del defensor (en este caso el lateral Darwin Andrade).



El uruguayo fue consultado sobre su ya es hora de tener en cuenta otras alternativas en ataque tras la poca producción de Ángelo Rodríguez y Marco Pérez: “Han jugado prácticamente todos los que han estado en función atacante del equipo, creo que estamos tratando de poner lógicamente a los que están mejor en los entrenamientos, a los que dan mayor poderío ofensivo, no creo que me traicione a mismo y no quiera poner, si yo tuviera alguien más lo pondría”.



Acerca de si es Santa Fe el rival más complicado que ha enfrentado, respondió que “no sé si el más complicado, pero sí un muy buen equipo, lo viene siendo, lo dije antes del partido, enfrentábamos a un rival muy duro, muy bueno en todos los conceptos, y que iba a ser un partido como hemos tenido todos en el campeonato, no hemos tenido ninguno fácil, más encima hemos tenido las decisiones arbitrales en contra, más allá del VAR y todo eso, un partido en el cual recibes un penal a los 16 minutos, con un rival como Santa Fe que después defiende muy bien, que tiene su arco casi invicto en tantos partidos, no es fácil salir a buscarlo porque otorgás espacios, le otorgás la facilidad de poderte contragolpear y liquidarte, mis jugadores valientemente fueron al frente, se sobrepusieron, quisieron y crearon las chances, tanto que nos anularon algunas, bien anuladas seguramente, porque el VAR no se equivoca en eso. Después lo otro, nos sobrepusimos a una expulsión del arquero, estuvimos como 20 minutos o más con un jugador menos, tengo que valorar lo que hace mi equipo. También decir que un penal que el balón va a la nalga de un jugador y después va a la mano, para mí no es penal, pero hasta que no unifiquemos criterios va a seguir que el VAR va a servir para cobrar una cosa u otra, un pelota así, lo dice el reglamento, no es penal”.



Acerca de cómo analiza lo que fue el funcionamiento de su plantel después de la expulsión del arquero Guillermo De Amores, dijo que “se comportó bien el equipo, tanto después de la desventaja del penal, que para mí fue mal otorgado, y después por la expulsión. El equipo nuestro siempre fue a buscar, no es fácil ante un conjunto como Santa Fe, que viene con esos números, crearle chances de gol, pero nuestro equipo siempre fue a buscar. Incluso con 10 nosotros tuvimos las chances de gol y Santa Fe. Estoy orgulloso de estos muchachos, fue una prueba durísima, de carácter más que nada, no sé si tácticamente, pero quisimos ganar todo el tiempo, salimos a buscar exponiéndonos en los espacios, pero sabiendo que si le metíamos intensidad y presión íbamos a crearle muchos problemas al rival”.



Arias también se refirió a lo que más les costó en este juego ante el elenco ‘cardenal’: “Es cuando rematan al arco y estás de espaldas y que te pega la pelota en tu cuerpo cortarnos la mano, después de que pega en la nalga del jugador, después de allí para adelante que jugamos ante un muy buen equipo, un gran equipo, que maneja los conceptos muy bien, que viene trabajando hace tiempo y que su cuerpo técnico hace un excelente trabajo, pero lo sacamos adelante, creo que tácticamente y en el esfuerzo de mi equipo estoy orgulloso de eso”.



Por su parte, el volante Andrés Colorado, se refirió si por el desarrollo el empate resultó un premio: “No siento que haya sido un premio, tuvimos muchas opciones de gol, lastimosamente no las concretamos y las que concretamos lastimosamente los compañeros estaban en fuera de juego, siento que el equipo hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo cuando quedamos con 10 jugadores, hasta tuvimos opciones de gol, no lo veo como un premio sino como un resultado por el planteamiento de los dos equipos, aunque siento que nosotros merecimos un poco más por las opciones de gol que tuvimos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces