‘Nunca le he preguntado, ni le preguntaré por qué no juego’: Carrascal

Juan Cruz Real vive momentos realmente complicados en el América de Cali, a pesar claro de haber conseguido el título del fútbol colombiano hace no más de dos meses.

​

Los hinchas vienen criticando por completo su trabajo debido al rendimiento mostrado en las últimos jornadas, un estilo que convence realmente poco y la “borrada” que le metió a varias figuras.



Justamente sobre esto último, el nombre que quizás tiene más fuerza en redes sociales es el de Rafael Carrascal, volante que viene siendo suplente para sorpresa de muchos.

En diálogo con la periodista Sheyla García en el canal de Youtube ‘Lo que viene’, el futbolista de 28 años habló sobre la situación que vive en el conjunto escarlata y su relación con el entrenador.

​

​“He sentido ese calor de los hinchas que me escriben que por qué no soy titular, que por qué no juego... pero bueno, hay una cabeza, hay un director técnico que toma las decisiones y uno como jugador tiene que acatarlas”, señaló el ex-Tolima.

​

Ahora bien, afirmó que a pesar de no tener suficientes minutos de juego, “siempre trabajo el día a día para estar en el once inicial” y cuando le toque vivir el partido desde el banco “lo aceptaré”.



Eso sí, aclaró que “me siento mal y me molesta estar de suplente” debido a que desea jugar siempre “desde el minuto uno hasta que el árbitro pite”. Por lo pronto solo resta “seguir trabajando”.

​

Respecto a su relación con Cruz Real dijo: “No he tenido ninguna discusión, ninguna diferencia con el profe. Son decisiones de él, si lo cree así que esté en el banco o que no inicie pues tocará seguir trabajando para pelear por ese puesto... Yo soy de poco hablar con los profesores, prefiero que hable mi trabajo dentro de la cancha. Nunca le he preguntado, ni le preguntaré por qué no juego y cuando juegue tampoco iré a decirle por qué me está colocando”.

​

No le sucede lo mismo con Tulio Gómez, máximo accionista del América, a quien lo considera “como mi papá porque me ayudó mucho”.