¿Se reactiva interés de un grande? Vergara suena con fuerza en México

Medio Tiempo, en México, aseguró en los últimos días que el colombiano Duván Vergara está nuevamente en el radar de uno de los grandes de ese país. Se trata de Rayados de Monterrey, donde actualmente militan Stefan Medina, Avilés Hurtado y Dorlan Pabón.



El extremo escarlata ya ha sonado para clubes en Brasil, España, Holanda y la MLS. Sin embargo, ninguna operación se ha concretado y es el motivo de su permanencia en América. En 2019 interesó a Rayados, pero dos años y dos títulos después, reapareció esta posibilidad.

El medio mexicano aseguró que "Duván Vergara nuevamente está en el radar de Rayados para convertirse en su refuerzo. Vergara, quien suele desempeñarse como extremo, fue buscado por el Monterrey en 2019, pero las negociaciones no se concretaron".



También indica que el costo por el colombiano al servicio del América de Cali sería de 7 millones de dólares, una cifra muy superior a su actual valor en el mercado. "No es problema para la Pandilla, quien podría dejar ir a Aké Loba y Dorlan Pabón", agrega el artículo.



Asimismo, aseguran que aunque no hay un acercamiento formal con América de Cali, los Rayados han sostenido reuniones con personas que lo representan, y el interés se reactivó pensando en lo que será la próxima temporada.



Según lo expresado por el reconocido medio mexicano, los Rayados buscarían una transferencia que les permita fichar a Vergara. Esto les acarrearía salir del marfileño Aké Loba, quien llegó en 2020 por 7.1 millones de euros, y del también colombiano Dorlan Pabón, fichado en 2014 por 6 millones de euros, y quien en repetidas ocasiones ha sonado para regresar al FPC a sus 33 años.



Lo cierto es que mientras en México están hablando de Duván Vergara, el jugador está concentrado con América de Cali en la "operación remontada" frente a Millonarios, a fin de acceder a las semifinales del campeonato colombiano.



Actualmente los escarlatas son bicampeones y tienen en el extremo cordobés el jugador más valioso, no solo de la plantilla sino también de la liga. Los datos de Transfermarkt indican que el jugador de 24 años ha disputado más de 63 partidos y ha convertido 17 goles. Además, tiene un valor en el mercado de 4.5 millones de euros.