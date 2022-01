DT y presidente del América confirman la llegada de dos extranjeros

En la última semana de diciembre de 2021 y en las dos primeras de enero se ha especulado que América de Cali anda en busca de dos extranjeros, en las posiciones de extremo y delantero, para suplir a jugadores que salieron luego de que el equipo quedara eliminado en los cuadrangulares.



Para el puesto de delantero hubo contactos con el argentino Alejandro Quintana, ex Bucaramanga, pese a que su cuota goleadora no ha sido alta en Colombia. Sin embargo, al parecer el delantero gaucho no quiere venir al cuadro rojo.



Uno de los nombres que ha sonado es el del mediocampista ofensivo Santiago Facundo Riera, de 24 años y quien militaba en Atlético Mitre de Santiago del Estero, de segunda división.



En rueda de prensa virtual, el presidente ejecutivo, Mauricio Romero, y el técnico Juan Carlos Osorio hablaron vía zoom con los periodistas deportivos sobre las novedades del club.



Osorio también reconoció que aunque le puso el 100% de empeño a la llegada de Andrés ‘el Rifle’ Andrade, volante de Nacional, fue imposible. “Sería extraordinario poder contar con él, pero en este momento es jugador de otro club, un club muy importante de Colombia que por su poder económico es muy difícil de negociar con él y aunque hemos hecho todo lo posible, de parte mía he puesto el 100%, pero ha sido imposible”.



Pese a que su filosofía es contar con futbolistas nacionales, reveló que dos extranjeros llegarían a la institución: “Tengo que aclarar que hay un par de jugadores extranjeros con los que estoy completamente de acuerdo en la llegada, porque creo que son jugadores que nos pueden aportar, en un caso particular, condiciones y cualidades muy diferentes a las que encontramos en el futbolista colombiano, y en el segundo caso, un jugador con experiencia internacional, claramente con experiencia europea y en un país que se distingue por jugar un fútbol muy táctico. De llegar, vendrían a contribuir y ante eso no tengo ninguna queja, simplemente entrenarlos de la mejor manera, como hacemos con todos y tratar de tener el mejor equipo competitivo para enfrentar este torneo y ojalá ganar”.



No obstante, al escuchar su discurso se le siente que acepta lo que le plantea este año el Comité Ejecutivo: “Considerando lo que lo que yo pueda pretender como líder deportivo de este proyecto, buscando la estabilidad económica del club de la que habló nuestro presidente, el Comité Deportivo ha tomado algunas decisiones, son muy respetables, me ajusto a esas decisiones. Mi responsabilidad es trabajar con lo que el Comité Ejecutivo decida, lo hago de muy buena intención y con la mayor de mis responsabilidades, daré mi 100% para sacar el máximo provecho a esos jugadores que están llegando y que van a llegar. Antes de mi venida se fueron jugadores como Duván Vergara, Rafael Carrascal, Santiago Moreno y Yesus Cabrera, que eran los jugadores más influyentes en la fase ofensiva, y reemplazarlos ha sido una tarea titánica, porque David Lemos se lesionó y Daniel Hernández no ha podido jugar, que eran hombres de corte ofensivo parecidos a los que antes mencioné. Mi responsabilidad es trabajar con quienes el Comité Ejecutivo decida”.



Osorio complementó que “buscando esa estabilidad económica, el Comité Deportivo y los dueños deciden cuáles son los recursos a usar para reforzar el plantel, y eso será un diálogo interno de acuerdo con lo que ellos piensen y decidan, porque al final son ellos quienes son los dueños y deciden, y considerando o no lo que yo pueda pretender como líder deportivo de este proyecto, buscando esa estabilidad económica, el Comité ha tomado unas decisiones”.

Por su parte, Mauricio Romero, presidente ejecutivo de la institución, afirmó que “esta semana esperamos anunciar dos o tres fichajes importantes para el equipo, que creemos que van en la línea de lo que el cuerpo técnico quiere para su estilo y modelo de juego, obviamente nosotros también pretendemos fortalecer esa idea de pelear el título con nóminas bastante importantes que están armando los otros clubes. El club contrata desde unas necesidades planteadas por el cuerpo técnico. Obviamente creemos que el equipo tiene que ser reforzado desde diferentes líneas y eso requiere unas líneas normales. Queremos a más tardar la próxima semana concretar dos fichajes más para el equipo y fortalecer esa idea que tiene el ‘profe’ de pelear el título. Sabemos que tenemos como objetivo principal clasificarnos a fase grupos de la Copa Suramericana”.



Romero añadió que “desde la parte nuestra como directivos me ratifico en lo que he venido diciendo en esta rueda de prensa, dejarle claro al hincha que nosotros no hemos cerrado el libro de contrataciones, está nómina no está definida, infortunadamente por los tiempos que ha tenido este torneo por ocasión del Mundial vamos a tener que empezar muy rápido, hubiéramos querido que no fuera así, pero es la realidad de nuestra Liga. No hemos cerrado el libro de contrataciones que tenemos preparado y esperamos anunciarlo en los próximos días, contrataciones que realmente ilusionen al hincha”.



Por ahora, América solo ha confirmado al defensor central John Édison García (ex Equidad) y al volante Juan Camilo Portilla (ex Alianza Petrolera). Pero suma a otros que estaban lesionados como David Lemos, Luis Sánchez; mientras que el extremo Marino Hinestroza regresó de Palmeiras (Brasil) y el lateral derecho Eber Moreno volvió tras estar prestado en Cortuluá). Del volante Didier Pino se dice también que tiene todo arreglado con el club.



El debut de los ‘diablos’ en la Liga BetPlay I-2022 será el jueves 20 de enero (8:05 p.m.) ante Envigado en el Estadio Pascual Guerrero.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces