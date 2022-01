'Medellín es el primer equipo grande en mi carrera': Luciano Pons

Con 112 goles en 248 partidos como profesional, Luciano Daniel Pons muestra sus cartas de goleador y confía en marcar historia en el fútbol colombiano, como ya lo hizo jugando en Venezuela y en todas las categorías profesionales del fútbol argentino. Para el rosarino, llegar a Independiente Medellín es un reto particular y la oportunidad para darle un salto de calidad a su carrera deportiva.



“Me he sentido muy bien, muy cómodo, los chicos me han hecho sentir muy bien. Eso es importante para meterse de lleno en el grupo, adaptarse. He estado muy contento en los entrenamientos y espero estar de la mejor forma para el inicio del torneo”, declaró Pons en diálogo con el canal oficial del DIM.

El argentino tenía ofertas de equipos de su país como San Martín de Tucumán, en donde ya fue figura. Sin embargo, le sedujo venir al fútbol colombiano y jugar con el poderoso, equipo donde firmó por un año y donde quiere seguir extendiendo ese idilio con la red.



“Sabía lo que es Independiente Medellín, cuando surgió el interés y la llamada, con mi representante, quería esperar para ver si salía la opción de venir y cuando se dio, me decidí por venir, tenía muchas ganas de jugar acá, venir a un equipo grande. Medellín es el primer equipo grande en mi carrera, eso me pone muy contento y ahora me queda trabajar para que todo salga de la mejor manera”, acotó.



Y hablando del ‘santo’ tucumano, en algún momento Pons cruzó camino con Adrián Arregui, compatriota y volante poderoso que ha servido de un embajador para introducirse a la filosofía roja. “He hablado un poco con él (Adrián Arregui), es un loco lindo, una gran persona, desde que llegué me está ayudando a sentirme muy cómodo y que me pueda enfocar en los entrenamientos y en los partidos. Es muy lindo volver a compartir con él”, indicó.



Finalmente, agradeció el apoyo de los fanáticos del DIM, quienes por redes sociales le manifestaron su cariño, el mismo que espera retribuirles cuando el ‘9’ esté en las canchas colombianas. “Sé del apoyo y el cariño que la gente tiene con el equipo, esperamos que confíen, que tenemos un gran plantel. Estoy agradecido con el recibimiento de la gente y buscaremos pelear en lo más alto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8