‘Cómo estarán de mal las cosas en América, que extrañan a Cruz Real’

Después de perder el título de la Superliga 2020 frente a Independiente Santa Fe, la situación en América de Cali se pasó de castaño oscuro. El entrenador Juan Carlos Osorio no encuentra el rumbo y los hinchas no aguantan otra decepción.



En medio de toda la tormenta, un recordado exfutbolista escarlata dio su opinión respecto al proceso Osorio y las medidas que debería tomar el club al respecto.

“Cómo estarán de mal en el América que están extrañando a Juan Cruz Real” expresó Carlos Valdés, recordado defensor que jugó más de 100 partidos con la Mechita, en el programa ‘ESPN F Show Colombia’.



Y no es para menos. Mientras que el estratega argentino, también criticado en su momento, ganó la estrella 15 justamente frente a Santa Fe, Osorio en apenas cuatro meses ha cosechado una eliminación en Copa frente al Cali, la pérdida de la Superliga y en Liga está fuera de los ocho.



Ahora bien, para Valdés el proceso del risaraldense no debe terminar e hizo un llamado para que los directivos, encabezados por Tulio Gómez, le echen una mano al entrandor.



“Para mí, (el proceso Osorio) no debería terminar. Si yo fuera Tulio o en mis manos estuviera la responsabilidad del América, creo que hay que recuperar la esencia de lo que es Juan Carlos Osorio. Puede tener el tiempo que quiera. Si no se le da el camino o algún lineamiento de lo que realmente hizo a Juan Carlos Osorio ganar cosas importantes, esto no va para ningún lado”, sentenció.