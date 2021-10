Cuadrado cumple sueño de joven ruso que viajó kilómetros por su abuelo

Previo al duelo de Champions League en el que Juventus derrotó 0-1 al Zenit de San Petersburgo, se dio a conocer una conmovedora historia que tiene como protagonista a Mikhail, un joven aficionado de la Vecchia Signora, y a Juan Guillermo Cuadrado, actual referente del equipo bianconeri.

Según contó Alessandro Iraci, youtuber italiano que integra el grupo 'Autogol', dedicado a realizar parodias del fútbol, Mikhail se contactó con ellos para que le ayudaran a conocer a Cuadrado, pues su abuelo, recientemente fallecido, era hincha acérrimo de la Juventus y soñaba con tener la camiseta firmada del colombiano, a quien siempre consideró un ídolo de la institución.



“Mikhail es uno de nuestros fans rusos que aprendió italiano con nuestras parodias. Nos conocimos en el Mundial de Rusia 2018 y desde entonces ha nacido una bonita amistad. Mikhail me llamó ayer. Su abuelo falleció recientemente. Él lo crió, fue fanático de la Juventus, y le transmitió la pasión por nuestro país. El ídolo de su abuelo fue Juan Cuadrado. También tenía una camiseta colombiana”, explicó en un principio Iraci.



Y añadió: “Mik me dijo: ‘Ale, tengo que intentar entrar en el hotel de la Juve, en San Petersburgo. Tengo que conseguir que Juan firme la camiseta de mi abuelo. ¿Cómo puedo hacerlo?’. Traté de pensar en cómo ayudarlo. Hoy, entrar en un hotel donde se aloja un equipo no es baladí. Así que ayer le escribí a Pado. Los dos se conocieron cuando él estaba en Italia hace unos años. ‘¡Hola, Ale! Intentaré dejarlo entrar mañana por la mañana. En el límite, sin embargo, tomó su camisa y se la llevo a Juan’".



“Le escribo y me dice: ‘¡Me voy de inmediato!’. De Moscú a San Petersburgo hay 8 horas. ‘¡Está muy cerca! -me dice Mik- Mira la distancia de Moscú a Vladivostok... 4 días y 18 horas sin tráfico’. Y aquí está, esta mañana en el hotel de la Juve. El resto está en la penúltima y en la última foto. Fútbol, pasión, sueños", escribió el youtuber.



Así, Mikhail cumplió el sueño de su abuelo y se conoció con Juan Guillermo Cuadrado, quien le firmó una camiseta, se tomó una foto con él y, además, lo siguió en Instagram. "Un gran abrazo para ti, para tu familia, y también para el abuelo Víctor hasta el cielo. Dios te bendiga", comentó Cuadrado.