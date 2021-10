Cláusula de mil millones de euros y sueldo estratosférico de Ansu Fati

Ansu Fati es el hombre del momento en España por diversas razones...



El delantero del Barcelona explicó que tuvo otras ofertas pero que "siempre" quiso seguir en el club, en la rueda de prensa que se celebró en el Auditori 1899 del Camp Nou para oficializar su renovación con la entidad azulgrana hasta 2027 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

"Siempre ha sido mi sueño poder triunfar aquí y seguir creciendo en el Barça y por suerte lo puedo seguir haciendo", dijo Ansu, que cumplirá 19 años el 31 de octubre y estuvo acompañado en el acto por su familia y por su agente, Jorge Mendes.



En este sentido, dijo que "desde el primer día" le dijo a Mendes que su "primera opción" era quedarse "en el Barça y él lo entendió a la perfección".

Preguntado por el clásico del domingo, se mostró optimista: "Hay que estar preparado para los grandes partidos y estoy muy tranquilo porque sé que el equipo lo va a dar todo para llevarnos la victoria. Confío en el equipo, aunque es cierto que tenemos que mejorar. Pero en un clásico no hay favoritos y jugamos en casa que es un factor a favor".



Este encuentro frente al Real Madrid será el primero sin Leo Messi en el Barça después de muchos años y el canterano precisamente ha heredado su dorsal '10'.



"Estoy muy agradecido al club y a los capitanes que hayan confiado en mí en este sentido. Yo estaba dispuesto a coger este dorsal porque al final estoy en el Barça y tienes que estar preparado para todo. Para mí no es una presión, es una motivación más. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo", argumentó.



Sobre la grave lesión que sufrió, Ansu Fati aseguró que "su rodilla es algo" que ya ha "olvidado". "Ahora importa más el cansancio en las piernas. Estoy contento porque no tengo ninguna molestia", explicó con satisfacción.



Durante toda la presentación a su lado estuvo Joan Laporta, quien se mostró exultante por la renovación: "Para nosotros era muy importante como club regularizar su situación. Lo hemos ido formando y ahora tiene una madurez y un talento futbolístico superlativo. Está marcado para seguir por el camino de la gloria. Sus objetivos en el mundo del fútbol son ilimitados".



En este sentido, Laporta dijo que a Fati se le tiene "que ayudar", dejarle hacer "su camino" y "no presionarle". "Por suerte, tiene una familia que le acompaña y que le ayuda a estar con los pies en el suelo", apuntó.



Respecto a si el delantero hispano-guineano puede convertirse en un nuevo icono para el Barça a nivel comercial, Laporta fue cauto: "Fue ponerle el '10' a Ansu Fati y empezar a vender camisetas. Pero el espíritu del equipo tiene que estar por encima de las individualidades. De cara a los patrocinadores, tenemos estudios que valoran esta idiosincrasia del club".